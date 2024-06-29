Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi

Türkiye'de yabancı nüfusun önemli bölümünü oluşturan Rus vatandaşları, 2023 ve 2024 yılında Türkiye'den ayrılmaya devam ediyor. Rusların Türkiye'yi terk etme sebeplerini inceleyen Rus basını, bu nedenleri şu şekilde sıraladı.

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Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi

Türkiye'de Antalya başta olmak üzere güney kesimlerinde önemli bir Rus nüfusu yaşıyor.

Parayla satılan vatandaşlıklarda, Körfez ülkeleri ile birlikte zirveye oynayan Ruslar, son yıllarda hızla Türkiye'yi terk etmeye başladı. 2023 yılında 58 bin Rus vatandaşının Türkiye'den ayrıldığı öğrenilirken, bu yıl söz konusu sayının daha da artış göstermesi bekleniyor.

Peki on binlerce Rus, neden Türkiye'yi terk ediyor? Bu soruya Türkrus ışık tuttu.

Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi - Resim : 1

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Türkiye'den ayrılışların en önemli sebebi, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, Türkiye'de yaşanan ani kur artışları dursa bile, başta hizmet sektörü olmak üzere zamlar hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu durum yerleşik yabancıların yanı sıra yerli turistleri de bezdirmiş durumda.

Bodrum'da 13 bin kişilik amfi tiyatroda yeterli bilet satılamadığı için konserler iptal edilirken, Türk turistlerin de ilk tercihi Yunan adaları olmakta. Rus turistler, artan fiyatlar karşısında şaşkınlık geçirdiklerini belirterek, Avrupa'da lüks restoranların bile Türkiye'de orta seviyeli işletmelerden uygun olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun katlanılamaz hale geldiğini ve Türkiye'de eskisi gibi uygun fiyatlara alışveriş yapmanın ve yemek yemenin mümkün olmadığını belirten Rusların ilk tercihi ise Sırbistan ve Arnavutluk oldu. Türkiye'yi terk eden 58 bin Rus vatandaşının bir bölümü ülkelerine dönerken, bir bölümü ise ekonomik olarak daha uygun görülen Balkan ülkelerine yerleşti.

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