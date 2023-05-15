Kıymalı börek yaparken bilmeniz gereken tüyo! Çok daha iyi pişiyor - Börek yaparken bu tarif sırlarını denediğinizde farkı göreceksiniz.

Kıymalı börek yaparken daha iyi sonuçlar elde etmek için bazı tüyolar vardır. İşte size bazı öneriler:

1. Kıymayı iyice kavurun: Kıymayı kavurmadan önce yağı iyice ısıtın ve kıymayı küçük parçalara ayırarak kavurun. Bu, kıymanın daha lezzetli ve gevrek olmasını sağlar.

2. Börek hamurunu ince açın: Börek hamurunu mümkün olduğunca ince açmak, böreğin daha çıtır olmasını sağlar.

3. Hamuru çok fazla yağlamayın: Hamuru çok fazla yağlamak, böreğin ağırlaşmasına ve yağlı olmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamuru hafifçe yağlayın veya yağsız kullanın.

4. Fırını önceden ısıtın: Fırını önceden ısıtmak, böreğin daha iyi pişmesini sağlar. Böreği pişirmeye başlamadan önce fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

5. Böreği dilimleyin: Böreği pişirdikten sonra dilimleyin ve bir süre dinlendirin. Bu, böreğin daha lezzetli ve kolay kesilebilmesini sağlar.

KIYMALI BÖREK TARİFİ:

MALZEMELER

Bir kilo yufka

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

1/2 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 adet orta boy kuru soğan

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

500 gram az yağlı dana kıyma

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI

İlk önce iç harcını hazırlayın. Bunun için soğanları çok ince doğrayın ve yağın içinde solana kadar kavurun.

Daha sonra içine kıymaları atarak kavurmaya devam edin. Son olarak baharatları ekleyin ve kavurma işlemini bitirdikten sonra soğumaya alın.

Küçük bir kabın içine yumurta, ayçicek yağı, süt, yoğurt ve tuzu koyarak çırpın.

Yufkalar tezgahın üzerinde açın ve iç harcını koyun. İç harcını koyduğunuz yufkaları rulo şeklinden sarın ve fırın tepsisine dizin.

Tüm yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin. Son olarak daha önceden hazırladığınız yumurtalı karışımın böreğin üzerine dökün.

Eğer dilerseniz üzerine susam ya da çörek otu da ekleyebilirsiniz.

180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun...