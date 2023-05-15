Maya olmadan yoğurt yapmanın püf noktası! Taş gibi oluyor

22 yıllık aşçı tarafından verilen mayasız yoğurt tarifi çok popüler oldu;

Mayasız taş gibi yoğurt yapmak için 22 yıllık aşçının verdiği tarifi deneyin . Tarif şöyle:

Malzemeler:



- 2 litre süt

- 1 yemek kaşığı tuz

Yapılışı:



1. Sütü bir tencereye koyun ve kaynatın.

2. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve sütü soğumaya bırakın.

3. Süt soğuduktan sonra tuzunu ekleyin ve karıştırın.

4. Yoğurt kavanozlarınızı kaynar su ile sterilize edin.

5. Sütü kavanozlara paylaştırın ve kavanozların ağızlarını kapatın.

6. Kavanozları sıcak bir örtü ile sarın ve bir termosun içine yerleştirin.

7. Termosun kapağını kapatın ve 6-8 saat boyunca bekletin.

8. Bekleme süresinin ardından yoğurtlarınız hazır olacak.

Umarız bu tarif işinize yarar!

Yoğurt, sağlıklı bir beslenme planının önemli bir parçasıdır. İşte yoğurdun bazı faydaları:

- Sindirim sağlığına katkıda bulunur: Yoğurt, probiyotikler açısından zengindir ve bu da sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunabilir.



- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlara karşı koruyan çeşitli vitaminler ve mineraller içerir.



- Kemik sağlığını destekler: Yoğurt, kalsiyum ve D vitamini gibi kemik sağlığı için önemli olan besinleri içerir.



- Kalp sağlığını korur: Yoğurt, kalp sağlığı için faydalı olan potasyum, magnezyum ve diğer mineraller açısından zengindir.



- Kilo kontrolüne yardımcı olur: Yoğurt, düşük kalorili bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, yoğurdun birçok farklı faydası vardır. Ancak, herhangi bir sağlık durumunuz varsa, doktorunuza danışmadan önce yoğurt tüketimini artırmamanız önerilir.