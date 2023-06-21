Kışlık patlıcan konservesi yaparken aklınızda bulunsun! Asla erime olmuyor

Kışlık patlıcan konservesi yaparken bilmeniz gereken püf noktalar

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Kışlık patlıcan konservesi yaparken aklınızda bulunsun! Asla erime olmuyor

Kışlık patlıcan konservesi yapmak için öncelikle patlıcanları alacalı soyup küp küp doğramalısınız. Patlıcanların acısının çıkması ve kararmaması için bol tuzlu suda yarım saat bekletin. Bu işlemin ardından patlıcanları süzüp bir tencereye alın. Üzerine domatesleri soyup küp küp doğradığınız sarımsakları ve bir yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin. Patlıcanlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Pişen patlıcan konservesini sıcakken cam kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirip bir gün bekletin. Kışlık patlıcan konservesiniz hazır. Afiyet olsun.

KLASİK PATLICAN KONSERVESİNİN TARİFİ

Kışlık patlıcan konservesi yaparken aklınızda bulunsun! Asla erime olmuyor - Resim : 1

Malzemeler
4 kilo patlıcan
2 kilo domates
1 kilo yeşil biber
Zeytinyağı

Patlıcan Konservesi Nasıl Yapılır?

1. adım: Patlıcanları alaca soyun ve sonrasında orta büyüklükte küpler halinde doğrayın.

2. adım: Domatesleri de soyun küp küp doğrayın. Biberleri ise yuvarlak halde doğrayın.

3. adım: Tencereye zeytinyağı ekledikten sonra ilk biberleri ekleyin. Birkaç dakika sonra patlıcanları koyun. Tencerenin kapağı açık vaziyette kavurun.

4. adım: Başka bir tencerede küp halinde doğranmış domatesleri kaynatın.

5. adım: Suyu çekince patlıcanları kızartın ve sıcak suyla yıkadığınız kavanozlara doldurun. Her bir kavanozun üstüne biraz domates sosu ekleyin.

6. adım: Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirerek 1 gün bekletin.

Son adım: Kavanozlar soğuduktan sonra güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.

Afiyet olsun. 

kaynak: milliyet.com.tr

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