Kış Lastiği Ne Zaman Takılır? 2024 Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Başlıyor?

Kış lastiği uygulaması, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde trafik kazalarının azaltılmasını amaçlarken, zorlu kış koşullarının hâkim olduğu Doğu illerinde de zorunlu hale geliyor. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu 2024 yılında ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Yetkili kurumların yaptığı açıklamaya göre, kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2024 itibarıyla zorunlu olacak. Bu tarihten itibaren, ticari araçlar başta olmak üzere birçok araçta kış lastiği kullanımı mecburi hale gelecek. Ancak bazı illerde bu zorunluluk farklılık gösterebilir; örneğin, ağır kış koşullarının erken başladığı doğu illerinde valilikler kış lastiği takma zorunluluğunu daha erken bir tarihe çekebilir.

ERZURUM'DA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 15 KASIM'DA BAŞLIYOR

Doğu Anadolu’nun zorlu kış koşulları nedeniyle, Erzurum Valiliği bu yıl 15 Kasım 2024 tarihinden itibaren kış lastiği zorunluluğunu devreye sokuyor. Erzurum gibi yoğun kar yağışı alan bölgelerde bu tür uygulamalar kazaların önüne geçmek için erken tarihlerde başlatılabiliyor.

KIŞ LASTİĞİ NE İŞE YARAR?

Kış lastiği, soğuk hava koşullarında lastiğin yol tutuşunu ve elastikiyetini korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle buzlanma ve kaygan zeminlerde güvenli sürüş sağlar. Eğer ağır kış koşullarının hakim olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, yaz lastiklerini çıkartarak kış lastiklerine geçiş yapmalısınız. Kış lastikleri, özel kauçuk bileşenleri ve tasarımları sayesinde kaygan zeminlerde güçlü bir yol tutuşu sunarak hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini artırır. Bu güvenlik unsuru, trafikteki diğer sürücülerin güvenliğine de katkıda bulunur.

KIŞ LASTİĞİ İLE YAZ LASTİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR

Yaz ve kış lastiklerini ayıran en önemli özellik, kauçuk bileşenlerinin mevsim koşullarına uyum sağlamasıdır. Kış lastiklerinde kullanılan kauçuk bileşenleri, soğuk hava koşullarında elastikiyetini korur ve diş yapısındaki ince yarıklar sayesinde kar ve çamurlu yüzeylerde daha iyi yol tutuşu sağlar. Bu tasarım, kaygan zeminlerde araç kontrolünü artırarak güvenli bir sürüş sağlar. Yaz lastikleri ise yolla maksimum temas sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaz lastiklerinin üzerlerinde kılcal yarıklar bulunmaz, bu da sıcak havalarda güvenli bir sürüş deneyimi sunar.

Kış lastiklerinin üzerindeki M+S (Mud and Snow) veya kar tanesi sembolleri, bu lastiklerin zor hava koşulları için uygun olduğunu gösterir. Bu semboller, lastiğin RMA ve ASTM standartlarına uygun olduğunu belirtir.

KIŞ LASTİKLERİ HANGİ SICAKLIKTA KULLANILMALIDIR?

Kış lastikleri, yalnızca karlı veya yağmurlu havalar için değil, sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde de gerekli hale gelir. Bu sıcaklıklarda, yaz lastiklerinin kauçuğu sertleşirken, kış lastikleri esnekliğini korur ve yolla tutuşunu artırır. Dolayısıyla kuru zeminden kaygan yollara geçişlerde kayma ve kaza riskini azaltır.

KIŞ LASTİĞİ YAZ AYLARINDA KULLANILIR MI?

Kış lastikleri, zorlu kış koşullarına dayanıklı bileşenlerle üretilmiştir, bu nedenle yazın kullanımı önerilmez. Yazın kullanıldığında kış lastikleri hızla aşınır, fren mesafesi uzar ve virajlarda yanakları fazla esneyerek kayma riski yaratır. Ayrıca yaz aylarında kış lastiği kullanmak, yakıt tüketimini artırarak karbon salınımını da yükseltir. Mevsim koşullarına uygun lastik kullanmak, aracınızın performansı ve çevre için en uygun tercihtir.

Kaynak: Haber Merkezi