Kireçlenen bardakları asla atmayın. Bakın nasıl parlatılıyor? İşte işe yarar yöntem

Kireçlenen bardakları temizlemek zor değildir. Kireçlenen bardakları temizlemenizi sağlayacak yöntemi sizler için derledik.

hayatkolay.com sitesinde yer alan içerikte; Kireçlenen bardakları parlatmayı sağlayan yöntemler paylaşıldı. İşte o yöntemler.

Sirke: Kireç lekesine maruz kalmış, özellikle desensiz ve düz olan bardaklarda durum daha rahatsız edicidir. Bardakları parlatmak için doğal yöntemlerden biridir. Sirke, dezenfektan sağlayıcı özelliği bulunması nedeniyle, tercih edilen ilk malzeme olmalıdır. Sirkeli su, bardağa dökülür ve ovarak temizlenir. Ardından kuru ve yumuşak bir bezle ile bardak kurulanır. Ancak bezin mikro fiber özellikte olması daha iyidir. Çünkü, bu özellikteki bezler bardak üzerindeki sulu veya nemli kalan alanları, yüzeye zarar vermeden temizlemektedir. Bu yöntemle bardaklarınız, daha parlak ve ışıltılı bir görünüme kavuşacaktır..

Karbonat: bardakların parıltılı görünmesi için, kolay ve kesin çözümlerden biri de karbonattır. Bulaşık süngerine bir çay kaşığı kadar karbonat dökerek, bu sünger ile bardak ovularak temizlenir. Süngerin yumuşak olması önerilir. Böylece yüzeyde, çizik bırakmaz ve istenilen parlaklık ve ışıltıya kavuşmuş olursunuz.

Bu yöntemlere rağmen bardaklarınızda lekeler, kireçlenmeler ve matlıklar varsa, bulaşık makinesinde tekrar yıkayın. Bardakların bulaşık makinesinde yıkanırken, ters bir şekilde koyulması önerilir. Çünkü, bardak içinde dolan su kalacak ve su lekeleri ortaya çıkacaktır. Makine için etkili deterjanların yanı sıra, parlatıcı deterjanlarda vardır. Bu ürünleri kullandığınız takdirde, elde yıkamayla uğraşmayacak ve aynı sonucu alacaksınız. Eğer, bu ürünleri kullanmak istemiyorsanız, makinenizde deterjan koyduğunuz gözün içine, deterjanla birlikte sirke koyarak bardaklarınızın ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz

BARDAKLAR NEDEN KİREÇLENİYOR?

Su bardağı veya çay bardağı, sudaki kalsiyum ve magnezyum minerallerinin birikmesi sonucu kireçlenir. Bu mineraller, sudaki sertliği artıran maddeler arasındadır. Sert suyun düzenli kullanımı, bardakların üzerinde birikinti oluşturabilir ve zamanla bardakların matlaşmasına ve daha az saydam hale gelmesine neden olabilir. Kireçlenmeyi önlemek için, bardakları düzenli olarak yıkamak, sert su kullanımından kaçınmak veya suyu yumuşatmak için özel cihazlar kullanmak gibi önlemler alınabilir. Veya yukarıda vermiş olduğumuz yöntemlerle bardaklarınızı parlatmayı sağlayabilirsiniz.

derleme: gercekgundem.com