Kararmış ocak gözlerini mutfak malzemeleriyle parıl parıl parlatacağınız en etkili yöntem

Uskuphaber.com sitesinde yer alan içerikte kararmış ocak gözlerini temizlemeye yarayan yöntem paylaşıldı. İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız o yöntem

Mutfağınızda temizlik yaparken uygulayabileceğiniz bazı yöntemler işlerinizin daha kısa sürede bitmesini ve vakit kaybını engelleyebilmektedir.

Yemek pişirirken dökülen yemekler ve yağ kalıntılarından kurtulmak istiyorsanız doğru adrese geldiniz.

Kararmış ocak gözleri rahatsız edici olabilmektedir. Kararmış ocak gözlerini temizlemenizi sağlayacak bilgileri sizler için derledik.

OCAKTAKİ YAĞ LEKELERİ ÇIKIYOR

Özellikle ocaktaki yağ lekeleri rahatsız edici olur. Yemek pişirirken ocaktaki lekeler ve kararmış ocak gözleri can sıkıcı ve rahatsız edicidir.

Oysa temizlemek sanıldığı kadar zor değil.

Mynet'te yer alan içerikte; Kararmış ocak gözlerini parlatan yöntem paylaşıldı. İşte o yöntem

Malzemeler:



2 çay bardağı sirke

4 yemek kaşığı limon tozu

Demirlerin üzerini geçecek kadar su

Beyaz kalıp sabun

Çelik tel

Nasıl uygulanır?



Tüm malzemeleri bir kapta karıştırdıktan sonra tencereye alın ve kaynatmaya başlayın.

Yaklaşık 10 dakika kadar kaynattığınız su ılıdıktan sonra çelik tel yardımıyla ocak gözlerini ovalayın.

Ardından duru su ve bir bez yardımıyla temizleyin.

Sonuç: Tertemiz bir ocak! :)

Ocaktaki Yağı Temizlemenin en kolay yolu..



Malzemeler

2 adet limonun suyu

3 bardak su (750 ml)

Hazırlanışı

Limonları sıkın ve 3 bardak su ile karıştırın.

Kullanım Şekli

Karışımı ocağa dökün ve süngerle temizleyin.

2 dakika bekletin ve mikrofiber bir bez kullanarak kalan sıvıyı temizleyin.

Ocağınızı her temizlediğinizde bu karışımı kullanabilirsiniz.

Görsel - Usta Fikirler- Youtube kanalı

Bu bilgiler tamamen doğal bilgiler olup hiçbir şekilde ocağınıza zarar vermeyecektir. Kısa sürede ocağınızı temizlemeniz mümkün olacaktır. Yapmanız gereken şey çok basittir.

Kaynaklar: Mynet - Sagligabiradim.com -