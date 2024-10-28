Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Kontratı Nasıl Hazırlanmalı?

Konut piyasasında yaşanan artışlar konut fiyatlarını ve ev kiralarını da katladı. Tahliye konusunda ev sahipleri ve kiracıların tartışmalarına da her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Peki, “kira sözleşmesi nedir?” ve “2024 kira sözleşmesi nasıl yapılır?” İşte bu soruların yanıtlarıyla birlikte kira sözleşmesi hazırlarken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesi, kira sözleşmesini “Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir” şeklinde tanımlar. Bu tanım, kira ilişkisinin yasal çerçevesini çizmekte ve her iki tarafın hak ve sorumluluklarını belirlemektedir.

2024 KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Kira sözleşmesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar vardır. Sözleşmenin yazılı olarak yapılması, taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde kolaylık sağlar ve her iki tarafın da haklarını korur. İşte, 2024 kira sözleşmesi hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken aşamalar:

Mülk Sahipliği Belgesi: Öncelikle kira sözleşmesi yapılacak olan mülkün sahibine dair tapu veya mülk sahibi adına yetkilendirilmiş bir vekâletname görülmelidir. Bu, kiracının güvenliği açısından önemlidir.

Adres ve Nitelik Bilgileri: Sözleşmede kiralanacak mülkün açık adresi ve türü (örneğin, apartman dairesi, iş yeri) gibi bilgiler eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir.

Kişisel Bilgiler: Kiraya veren ve kiracının kimlik bilgileri (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası) doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmelidir. Tarafların iletişim bilgileri de eklenebilir.

Kira Bedeli ve Ödeme Koşulları: Anlaşılan kira bedeli, ödeme tarihleri ve ödeme yöntemi net bir şekilde yazılmalıdır. Ödemelerin banka yoluyla yapılması tercih edilir; böylece her ödeme resmi olarak kayıt altına alınabilir. Örneğin, “2024 yılı Temmuz ayı kira bedeli” gibi bir açıklama yapılması önerilir.

Evin Durumu ve Demirbaşlar: Kira sözleşmesine, evin genel durumu ve demirbaşları detaylı bir şekilde yazılmalıdır. Bu bilgiler, kiralama sonrasında evde yapılacak onarımların ya da iade işlemlerinin doğru yönetilmesi için gereklidir.

Depozito ve İade Koşulları: Depozito verilecekse, bunun miktarı, iade şartları ve hangi durumlarda kesinti yapılacağı sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Depozito, evde kiralama süreci boyunca oluşabilecek hasarların teminatı olarak alınır ve iadesi belirli kurallara bağlanır.

Ek Koşullar: Taraflar arasındaki özel anlaşmalar da sözleşmeye eklenebilir. Örneğin, evde hayvan besleme izni veya boyama gibi değişikliklerin nasıl yapılabileceği gibi detaylar belirtilmelidir.

Sözleşme Süresi ve Yenileme: Kira sözleşmesinin süresi (örneğin, 1 yıl) ve yenileme koşulları yazılmalıdır. Süre sonunda sözleşmenin uzatılmasına dair koşulların belirlenmesi, hem kiracı hem de kiraya veren için gelecekteki olası anlaşmazlıkları önler.

GEÇERLİLİK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bir kira sözleşmesinin yasal olarak geçerli sayılması için belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Özellikle sözleşmenin her iki tarafça imzalanması, bir nüshasının kiraya verende, diğer nüshasının ise kiracıda olması önerilir. Ayrıca noter onaylı kira sözleşmesi, ileride doğabilecek yasal anlaşmazlıklar için kanıt niteliği taşıyacağından daha güvenlidir.

2024 yılında kira sözleşmesi hazırlarken her iki tarafın da haklarını korumak ve olası anlaşmazlıkları önlemek için detaylı ve dikkatli bir sözleşme yapmak önemlidir. Kira sözleşmesi, hem kiracı hem de kiraya veren açısından güvenli bir zemin sağlar ve her iki tarafın da sorumluluklarını netleştirir.

Kaynak: Haber Merkezi