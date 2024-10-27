Hangi Kan Grubuna Sahip İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor?

A, B, AB ve 0 olarak ayrılan ana kan gruplarının her biri, yalnızca kan transfüzyonlarında değil, aynı zamanda kişilerin sağlık durumu ve yaşam süresi üzerinde de etkili olabilir. Özellikle İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, uzun yaşam potansiyeli ile öne çıkan bir kan grubuna işaret ediyor. İşte en uzun ömürlü kan grubu ile ilgili detaylar.

0 KAN GRUBU VE UZUN YAŞAM BAĞLANTISI

Son bulgular, 0 kan grubuna sahip kişilerin genel sağlık durumlarının daha iyi olduğunu ve diğer gruplara göre daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduklarını gösteriyor. Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, kan grubu ile hastalıklara yatkınlık arasındaki bağlantılar incelenmiş ve özellikle 0 kan grubuna sahip kişilerin daha düşük tansiyon, azalmış kalp hastalığı riski ve daha düşük kanser riski ile karşı karşıya kaldığı belirtilmiştir.

KAN GRUPLARI VE HASTALIK RİSKİ

Araştırmalara göre, kan gruplarını belirleyen genler, bazı hastalık riskleriyle ilişkili olabilir. Örneğin, CVT olarak bilinen beyin kan pıhtılaşması riski bazı kan gruplarında daha yüksekken, 0 kan grubunda bu risk daha düşüktür. 0 kan grubundaki bireylerin bağışıklık sistemi daha dirençli olabilir, bu da bulaşıcı hastalıklara karşı daha korunaklı olmalarını sağlar.

70 YAŞ ÜSTÜ YAŞAMA İHTİMALİ EN YÜKSEK KAN GRUBU

Araştırmalar, 70 yaşını aşma ihtimalinin en yüksek olduğu kan grubunun 0 olduğunu gösteriyor. Diğer kan gruplarına göre daha uzun bir yaşam süresi ile bağlantılı olan 0 kan grubu, hem sağlık hem de yaşam kalitesi açısından avantajlı bir konuma sahip. Yapılan bu bilimsel çalışmalar, 0 kan grubuna sahip bireylerin sağlık açısından şanslı olduklarını ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi