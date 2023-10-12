Kilosu tam 250 bin lira! Eken çiftçiler servete konuyor! Hasadına başlandı

"Dünyanın en pahalı baharatı"nın hasadı başlıyor! Kilosu 250 bin TL'den satışa sunuluyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın hasadı "7. Safran Festivali" ile birlikte başlıyor

Son Güncelleme:
Kilosu tam 250 bin lira! Eken çiftçiler servete konuyor! Hasadına başlandı

Safran dünyanın en faydalı baharatlarından biri olarak gösteriliyor. Baharatların kralı olarak bilinen safran özellikle İran'da çok tüketiliyor. Dünyanın en pahalı baharatlarından bili olan safranı eken zengin oluyor.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; 13-15 Ekim tarihlerinde panel, sunum, sergi, konser, safran üretim alanları gezisi ve safran hasadı gibi etkinliklerle ilçede yapılacak festival öncesi; Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kilosu tam 250 bin lira! Eken çiftçiler servete konuyor! Hasadına başlandı - Resim : 1

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, festivalin 13 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacağını belirtti. Safranbolu'nun uzun yıllar konaklarıyla turizmde yer aldığını, safranın ön plana çıkarılmasının ihmal edildiğini ifade eden Köse, safranın Safranbolu ve ülke için çok kıymetli bir bitki olduğunu kaydetti.


Festivallerin de tanıtım açısından önemli olduğunu ifade eden Köse, "Uzun yıllardır kesintisiz devam eden Altın Safran Belgesel Film Festivalimiz vardı, ikincisi de Safran Festivalimiz var. Bu şenlik şeklinde başlayıp artık her geçen yıl içerik olarak artarak festival formatına doğru gitmeye başladı. Safran Festivali'mizin ve bu dönemin, Safranbolu'muz için hayırlı olmasını diliyorum. Festivalin ilçenin tanıtımı anlamında maksimum düzeyde fayda getirmesini diliyorum" dedi.

Safranbolu Kaymakamı Yazıcı da Safranbolu'nun hem dünyanın hem de Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Tarihi ilçenin 103 ülkeden misafir ağırladığını aktaran Yazıcı, "Hedefimiz olan yıllık 1,5 milyon turisti ağırlama noktasında emin adımlarla ilerliyor. Yurt içinden ve yurt dışında ilçemize bu güzellikleri görmek için davet ettiğimiz misafirler, sadece dünyanın en özel ve en pahalı bitkilerinden biri olan safran şenliğini hazırlanan etkinliklerin değil, sokakları buram buram tarih kokan dünyanın en özel 20 kentin biri olan bu kenti de doyasıya yaşayacaklar. Festivale gelen misafirlerimizin çok güzel hatıralarla buradan ayrılacağını biliyoruz. Misafirlerimizi buraya davet ederken bu özellikleri de hep birlikte paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme:
Dilan Polat ve Engin Polat'tan jet açıklama: 'Can güvenliğimiz yok'
Dilan Polat ve Engin Polat'tan jet açıklama: 'Can güvenliğimiz yok'
Beyne direkt etki ediyormuş. Hasadı başladı... Üretenler 1 ağaçtan binlerce TL kazanıyor
Beyne direkt etki ediyormuş. Hasadı başladı... Üretenler 1 ağaçtan binlerce TL kazanıyor
Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor
Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun
Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi
35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı! 35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi: İşte düğünden kareler Melek Mosso evlendi: İşte düğünden kareler
5 bin liralık ikramiyeden EYT'liler de yararlanabilecek mi? İşte tüm merak edilenler! 5 bin liralık ikramiyeden EYT'liler de yararlanabilecek mi? İşte tüm merak edilenler!