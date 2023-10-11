Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor

Konya Usulü Kısır Tarifi - Kısır, Türk mutfağının sevilen mezelerinden biridir. Konya usulü kısır tarifi ise özellikle baharat sevenlerin favorisi olacak lezzette bir tariftir. İnce bulgur, yeşil soğan, maydanoz, nane ve zeytinyağı gibi malzemelerle hazırlanan bu tarifi sizler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

Malzemeler:

- 1 su bardağı ince bulgur

- 1,5 çay bardağı sıcak su

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 şeker kaşığı biber salçası

- 6-7 dal yeşil soğan

- Yarım demet maydanoz

- Yarım demet nane

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz ve pul biber

Yapılışı:

1. Kısır tarifine ince bulguru sıcak suda şişirerek başlayın. Yıkadığınız ince bulguru bir kaba atın ve üzerine 1,5 çay bardağı sıcak suyu ekleyip şişmesi için dinlendirin. Ağzı kapalı bir kapta olması gerektiğini unutmayın.

2. Maydanoz, yeşil biber ve naneyi sirkeli suda yıkayıp ince ince kıyın.

3. Şişip soğuyan bulgura domates ve biber salçalarını ekleyip karıştırın. Nar ekşisi kullanacaksanız bu aşamada kısırınıza ekleyip karıştırın. Tüm bulgurların rengi aynı oranda olacak kadar karıştırın.

4. Doğradığınız maydanoz, nane ve soğanları ekleyin. Üzerine zeytinyağı, tuz, pul biber ve limonu ekleyip tekrar karıştırın. Bu aşamada aşırı karıştırmamanızı öneririz.

5. Kısırınız servise hazır. Afiyet olsun...