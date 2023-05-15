Karışık domates konservesi yaparken deneyin! Asla bozulmuyor

Kış ayları için karışık domates konservesinin püf noktası ve tarifi

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Karışık domates konservesi yaparken deneyin! Asla bozulmuyor

Kış ayları için karışık domates konservesi yapmak için işte bilmeniz gerekenler.  noktaları:

**Malzemeler:**


- 2 kg karışık domates (roma, cherry, çekirdeksiz vb.)
- 2 adet büyük soğan
- 4 diş sarımsak
- 1/2 bardak sirke
- 1/2 bardak zeytinyağı
- Tuz ve karabiber

**Yapılışı:**

Karışık domates konservesi yaparken deneyin! Asla bozulmuyor - Resim : 1
1. Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun.
2. Soğanları ve sarımsakları soyun ve doğrayın.
3. Büyük bir tencereye zeytinyağını alın ve soğanları kısık ateşte pembeleşene kadar kavurun.
4. Sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
5. Domatesleri tencereye ekleyin ve karıştırın.
6. Tencerenin kapağını kapatın ve domatesleri yaklaşık 15 dakika pişirin.
7. Sirkeyi ekleyin ve karıştırın.
8. Kısık ateşte domatesler iyice pişene kadar yaklaşık 30 dakika daha pişirin.
9. Konserveleri hazırlamak için cam kavanozları kaynar su ile sterilize edin.
10. Domatesleri kavanozlara paylaştırın ve tuz ve karabiber ekleyin.
11. Kavanozların ağızlarını sıkıca kapatın.
12. Kavanozları büyük bir tencereye yerleştirin ve üzerini kaplayacak kadar su ekleyin.
13. Tencereyi ocağa koyun ve suyu kaynatın.
14. Kavanozları kaynar suyun içine yerleştirin ve 20 dakika boyunca kaynatın.
15. Kavanozları tencereden çıkarın ve soğumaya bırakın.

**Püf Noktaları:**


- Domatesleri mümkün olduğunca küçük parçalara kesin. Bu, domateslerin daha hızlı pişmesini sağlar.
- Kavanozları sterilize etmek için, kavanozları kaynar suya yerleştirmeden önce, kapaklarını ve contalarını da ayrıca kaynar suya batırın.
- Kavanozların ağızlarını sıkıca kapatmak, içerideki havanın dışarı çıkmasını önler ve konservelerin daha uzun süre dayanmasını sağlar.

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