Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo
UN helvası az malzemeli ama yapımı marifet istiyor. Un helvasını pişirirken tam kıvamlı olması için herkesin bilmesi gereken birkaç aşçılık sırrı var.
Un helvası en sevilen lezzetlerin başında gelmektedir. Aşçılar tarafından saklanan un helvasının tarifi çok hoşunuza gidecek.
lezzet.com.tr sitesinde; Un helvasının tarifine yer verildi: İşte o tarif
Malzemeler
2,5-3 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı sıvı yağ
Ceviz (Üzeri için)
2 su bardağı un
Şerbeti İçin:
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Un Helvası Nasıl Yapılır?
Tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyulur, tereyağı eriyene kadar karıştırılır.
Tereyağı eridikten sonra un eklenir ve ocağın kısık ayarında sürekli karıştırılarak un istenilen kıvama kadar kavrulur .
Şerbeti İçin: Bir kaba şeker ve su koyularak şeker eriyene kadar karıştırılır.
Un kavrulduktan sonra azar azar şerbet eklenerek şerbet çekene kadar karıştırma işlemine devam edilir.
(Un helvası kaşığa yapışmayana kadar karıştırmaya devam edilir.)
Un helvası piştikten sonra küçük bezeler alınarak istenilen şekil verilir.
Üzerine ceviz serperek servis edilir.