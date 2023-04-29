Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo

Un helvası en sevilen lezzetlerin başında gelmektedir. Aşçılar tarafından saklanan un helvasının tarifi çok hoşunuza gidecek.

lezzet.com.tr sitesinde; Un helvasının tarifine yer verildi: İşte o tarif

Malzemeler



2,5-3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Ceviz (Üzeri için)

2 su bardağı un

Şerbeti İçin:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su



Un Helvası Nasıl Yapılır?



Tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyulur, tereyağı eriyene kadar karıştırılır.

Tereyağı eridikten sonra un eklenir ve ocağın kısık ayarında sürekli karıştırılarak un istenilen kıvama kadar kavrulur .

Şerbeti İçin: Bir kaba şeker ve su koyularak şeker eriyene kadar karıştırılır.

Un kavrulduktan sonra azar azar şerbet eklenerek şerbet çekene kadar karıştırma işlemine devam edilir.

(Un helvası kaşığa yapışmayana kadar karıştırmaya devam edilir.)

Un helvası piştikten sonra küçük bezeler alınarak istenilen şekil verilir.

Üzerine ceviz serperek servis edilir.