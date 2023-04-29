Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak

Aşçıların yaptığı gibi gözleme yapmak zor değil. Tadı damağınızda kalacak gözleme tarifinin püf noktaları..

Son Güncelleme:
Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak

Aşçıların yaptığı gibi gözleme yapmak zor değil. Bir kaç püf noktayı bilince yapacağınız gözleme çok lezzetli oluyor.

Gözleme yaparken işte aşçıların uyguladığı tarif.

MALZEMELER


4 adet yufka

500 gram ıspanak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

100 gram beyaz peynir

Tuz, karabiber, pulbiber

Sıvıyağ


AŞÇININ NOTU


İç harcını dilediğiniz malzeme ile hazırlayabilirsiniz.


YAPILIŞI

Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak - Resim : 1
Öncelikle iç harcı hazırlamak için bir tavada soğanları biraz kavurduktan sonra salçayı ve baharatları ekleyelim.

Doğranmış ıspanakları da bu karışıma ilave ederek biraz daha pişirelim.

Karışım yeterince özdeşleşdikten sonra ocağı kapatalım ve beyaz peyniri de ekleyerek iyice karıştıralım.

Her bir yufkayı önce ucu biraz açıkta kalacak şekilde ikiye katlıyoruz.

İç harçtan orta bölüme yerleştirdikten sonra yufkanın diğer uçlarını da iç harcın üzerine gelecek şekilde kapatıyoruz.

Dikdörtgen şeklini alan yufkaları, ısıtılmış ve yağlanmış tavaya alıyoruz.

Ardından her iki yüzü de kızaracak şekilde pişirdikten sonra servis tabağına alabiliriz.

Tüm yufkaları bu şekilde tamamladıktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Son Güncelleme:
Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor
1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. 1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..
Canan Karatay uyarıyor. Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı Canan Karatay uyarıyor. Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı
Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. 1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..
Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor
Canan Karatay uyarıyor. Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı Canan Karatay uyarıyor. Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı
Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak
Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo