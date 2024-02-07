Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’İn yeni dizisine sürpriz oyuncu! İmzalar atıldı

Yeni bir dizi heyecanla bekleniyor! Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in başrollerini paylaştığı "Adsız Aşıklar" dizisi, sevilen bir ismi daha kadrosuna dahil etti.

Adsız Aşıklar" dizisi, Dizi izleyicileri tarafından merakla beklenen bir yapım olma özelliğini taşıyor. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken bu dizi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacağa benziyor. Dizinin yayın tarihi ve diğer detayları ise şimdiden büyük bir merak konusu. Bu heyecan verici yapımın yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’li “Adsız Aşıklar” dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Umur Turagay’ın yönetip Başar Başaran’ın da yazdığı dizi Netflix’te seyirciyle buluşacak. Bir aşk hastanesine başvuran insanlar ve bir aşk doktorunun hikâyesini etkileyici bir dille anlatan dizinin Cansel Elçin, Sedef Avcı, Seda Akman, Yetkin Dikinciler, Rıza Kocaoğlu, Teoman ve Cemre Ebuzziya ve Başak Daşman gibi ünlü konuk oyuncularının arasına bir başarılı isim daha katıldı.

Erdem Kaynarca 8 bölümlük “Adsız Aşıklar”a konuk oluyor. Kaynarca “Adsız Aşıklar” dizisinde ise Kerem karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncu şu günlerde “Eksik” isimli tiyatro oyunu ve NOW için çekilen MedYapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizisinde rol alıyor.