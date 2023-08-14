Fırından çıkan poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo! Asla poğaça sönmüyor

Fırından çıkan poğaçaların bayatlaması, en sık karşılaşılan sorunlardan biri. Ancak, bu sorunun üstesinden gelmek oldukça kolay. İşte, poğaçalarınızın bayatlamasını önlemek için kullanabileceğiniz tüyolar ve lezzetli bir poğaça tarifi!

Poğaçalarınızı Bayatlamaktan Koruyun

Poğaçalarınızın bayatlamasını önlemek için yapabileceğiniz en önemli şey, doğru şekilde saklamaktır. İşte size birkaç öneri:

1. Hava Almayan Kaplar Kullanın: Poğaçalarınızı hava almayan kaplarda saklamak, bayatlamasını önleyecektir. Plastik kaplar veya kapaklı cam kaplar kullanabilirsiniz.

2. Buzdolabına Koymayın: Poğaçalarınızı buzdolabına koymak, bayatlamalarına neden olabilir. Bu nedenle, poğaçalarınızı oda sıcaklığında saklamak daha iyi bir seçenektir.

3. Folyo ile Sarın: Poğaçalarınızı folyo ile sararak hava almasını engelleyebilirsiniz. Bu şekilde, poğaçalarınız daha uzun süre taze kalacaktır.

Poğaçanıza Lezzet Katın

Poğaçalarınıza lezzet katmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. İşte size bir öneri:

1. Peynirli Poğaça: Poğaçalarınızın içine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz. Ayrıca, maydanoz ve dereotu gibi yeşillikler de ekleyebilirsiniz.

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

125 gr tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı ölçeğinde sıvı yağ

1/2 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ölçüsü sirke

Kabartma tozu

Dereotu

3 ya da 4 su bardağı un



AŞÇININ NOTU

• Poğaçayı hazırlarken kullanacağınız malzemeler oda ısısında olmalıdır. • Hamuru hazırlarken unu bir anda boşaltmamaya özen gösterin. 2 bardak undan sonra eklemeler yavaş yavaş yaparak hamura kıvam verin. • Sirke kullanmak poğaçada istenen kıyır kıyır kıvamı verecektir. Böylelikle ağızda dağılan bir yapıda dereotlu poğaça elde edebilirsiniz. • Hazırladığınız dereotlu poğaçaları buzluğa koyarak saklayabilirsiniz.



YAPILIŞI

Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi için ilk olarak derin bir kap içerisine 125 gr tereyağı ya da margarini, 1 çay bardağı sıvı yağı, yarım çay bardağı yoğurdu, toz şeker, tuz, sirke ve kabartma tozu ve yumurtayı ekleyin. ( 1 yumurtanın tamamı, 1 yumurtanın beyazı)

Karıştırdığınız malzemelerin içerisine unu yavaş yavaş ekleyin ve kıvam alıncaya kadar yoğurun.

Hamur kıvama geldikten sonra doğradığınız dereotlarını hamurunuzun içine ekleyin.

Hamurunuzdan ceviz büyüklüklerinde toplar ayırın ve dinlenmeye bırakın.

Dinlenen poğaça hamurlarınızın üzerine daha önceden ayırdığınız yumurta sarısını sürün.

Daha önceden ısıttığınız fırına vererek üzeri kızarana kadar pişirin.

Pişen dereotlu poğaçalarınızı 10 dakika fırında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Kaynak: Sabah.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com