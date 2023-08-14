FOX TV’de beklenmedik gelişme… İkisi birden apar topar ekrandan alındı

FOX TV yine yaz yapımlarıyla ilgili verdiği kararla gündeme geldi. Kanalda yayımlanan iki dizi birden final yapacak.

FOX TV BÜYÜK KRİZ YAŞIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önceki akşam seyirciyle buluşan "Yaz Şarkısı" dizisi için final kararı verildi. Pastel Film’in Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç’u buluşturan eğlenceli dizisinin 8. bölümde veda etmesine karar verildi.

'KISMET' DE TUTMADI



NTC Medya‘nın Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar‘ı başrollerde bir araya getiren dizisi "Kısmet"in de bitmesi planlanıyor.

Komedi dizisi ya 10. bölümde bitecek ya da 13. bölüme tamamlanacak. Ekip kanaldan gelecek bölüme göre hazırlık yapacak.

FOX TV ekranlarında yayımlanan yaz dizilerinin tutmaması kanal yönetiminde de endişe yarattı.

BAY YANLIŞ DİZİSİNDEN SONRA KANALIN YÜZÜ GÜLMEDİ

FOX TV ekranlarında yayımlanan Can Yaman’ın başrollerindeki Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından kanalda yayımlanan birçok yaz dizisi tutmadı.

Geçtiğimiz yaza Tozlu Yaka dizisi damga vurmuş ancak kanal yönetimi çok geçmeden bu diziye de final kararı vermişti.

YENİ DİZİLER NE ZAMAN?

Öte yandan FOX TV ekranında yayımlanan dizilerin yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak. Şimdiden FOX TV’nin yeni dizileri büyük merak konusu olmuş durumda.