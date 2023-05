En kibirli burçlar... Onlarla ne yola çıkılır ne iş yapılır.. Hep kendileri haklıdır

Astrolojiye göre, bazı burçlar kibirli ve kendini beğenmiş bir yapıya sahip olabilirler. Örneğin, Aslan burcu insanları, kendilerine güvenleri yüksek olduğu için bazen kibirli bir tavır sergileyebilirler. Yay burcu insanları ise düşüncelerine çok güvendikleri için başkalarının fikirlerini pek dinlemezler. Koç burcu insanları da kibirli bir yapıya sahip olabilirler ve hatalarını kabul etmekte zorlanabilirler. Ancak, burçlar insanların kişiliklerini tam olarak belirleyemezler. Her insanın farklı bir karakteri vardır ve burçlar sadece genel özellikleri ifade ederler. Bu nedenle, burçlara göre yargılamak yerine, her insanın kendine özgü bir kişiliği olduğunu kabul etmek önemlidir.

EN KİBİRLİ 4 BURÇ

İkizler burcu



İkizler burcu, burçlar kuşağının en meraklı burcu olarak bilinmekte. Meraklı olduğu kadar eşit derecede bencil ve kibirli olduğu bilinen İkizler burcu, benmerkezci tavırları ile genellikle konuşmalarında dikkat çekmektedir. Çünkü kendileri hakkında konuşmayı seven bu burcun insanları, kendi olumlu özelliklerini aktarma konusunda iyidir. Ayrıca işin iyi yanı, kendileri hakkında bir mizah anlayışlarına sahip olmalarıdır. Bu sebeple rahatına düşkün olan bu burcun insanları bunu fazla ciddiye almazlar. Her zaman her durumda gülebilir ve olayları şakaya vurabilirler.

Kova burcu



Hava burçlarından biri olan Kova burcu, arkadaş grubunun her şeyi bilen kişisidir. Fikirlerini değiştirmelerini ya da hatalı olduklarını kabul etmelerini sağlamak dünyanın en zor şeyi olacaktır. Bu sebeple kibirli burçlar arasında yer alırlar. Kova burcu insanları oldukça akıllıdır. Bu burcun insanları başkalarının da bunu bilmesini severler. Bu burca sahip insanlar aynı zamanda zodyakın en hümanist insanlarıdır. Amaçlarına güçlü bir şekilde inanan Kovaların düşüncelerine diğerleri katılmazsa bu tutku kötüye gidebilir.



Başak burcu



Başak burçları astrolojinin her şeyi bilen ve mükemmeliyetçi burcudur. Bu nedenle inanılmaz derecede kibirli insanlardır. Ayrıca haklı olduklarını bilirler ve bunu saklamak istemezler. Dünyanın ne kadar parlak, yaratıcı ve harika olduklarını bilmesini isterler. Öyle ki Başak burçları, yeterince mükemmel olmadığında veya her şeyi bilmediğinde kendini hırpalayabilir. Ancak kibirli hallerine rağmen bu burcun insanları birilerine yardım etmek veya bir sorunu çözmek için her zaman ellerinden geleni yapmaktadır.

Akrep burcu



Akrep burçlarının kırmızı çizgisi ihanettir. İhanete uğradıklarını ya da hafife alındıklarını hissetmedikçe, bencil ve kibirli değillerdir. Ancak bir Akrep burcunun size olan güvenini kaybetmesine sebep olduğunuzda, ruhunda intikam isteği uyandırırsınız. İşte o zaman size kin beslerler ve kendilerine karşı işlenen bu yanlışı düzeltmeyi görevleri olarak görürler. Aynı şekilde hayatlarındaki partnerleri aniden onlardan ayrılırsa ya da bir iş ortağı onları aldatırsa, o kişiye bir ders vermeyi ya da kendi intikamını almayı büyük bir takıntı haline getirebilirler. Bu sebeple Akrep'i de kibirli burçlar arasında sayabilmek mümkündür.