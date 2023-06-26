En Çok Onların Nazarı Değiyor! Nazar Değdiren 4 Burç

Nazar, birçok insanın inandığı ve korktuğu bir kavramdır. Nazarın sebebi genellikle kıskançlık, haset veya çok beğenmektir. Bazı insanların gözleriyle nazar değdirdikleri ve etraflarındaki insanlara zarar verdikleri söylenir. Peki, hangi burçların nazarı daha çok değer? İşte nazar değdiren 4 burç.

1. Koç: Koç burcu insanları doğuştan şanslı ve başarılı olurlar. Kendilerine minnet etmeden hayatlarını yaşarlar. Ancak başkalarının başarılarını veya mutluluklarını gördüklerinde kıskançlık duyabilirler. Bu da onların nazar değdirmesine sebep olabilir. Koç burcu insanları yönetmeyi severler ve yönetemedikleri insanlara karşı da kıskançlık hissedebilirler. Koç burcunun nazarından uzak durmak için onları kıskandırmamak ve saygı duymak gerekir.

2. Boğa: Boğa burcu insanları da şanslı ve zengin olurlar. Aileleri ve kariyerleri sayesinde istedikleri şeylere sahip olabilirler. Fakat kendilerinden daha zengin veya güzel olan insanları kıskanabilirler. Bu da onların nazar değdirmesine yol açabilir. Boğa burcu insanları çevrelerindeki insanlara istemeden de olsa nazar değdirebilirler. Boğa burcunun nazarından korunmak için onlara karşı alçakgönüllü olmak ve övünmemek gerekir.

3. İkizler: İkizler burcu insanları değişken ve kararsız olurlar. Ne yapacakları belli olmaz. Sürekli olarak duygu ve durum değişikliği yaşarlar. Bu da onların çevrelerindeki insanlara karşı farklı duygular beslemelerine neden olur. İkizler burcu insanları herhangi bir şeyi veya kişiyi çok beğenebilir veya çok kıskanabilirler. Bu da onların nazar değdirmesine sebep olabilir. İkizler burcu insanlarının nazarından sakınmak için onlara karşı dikkatli olmak ve güvenmemek gerekir.

4. Akrep: Akrep burcu insanları tutkulu ve gizemli olurlar. Her zaman bir sır saklarlar. Kendilerini ifade etmekten kaçınırlar. Ancak başkalarının hayatlarına çok meraklı olurlar. Başkalarının sırlarını öğrenmek isterler. Bu da onların nazar değdirmesine neden olabilir. Akrep burcu insanları gözleriyle dağları yerinden oynatabilirler. Akrep burcunun nazarından kurtulmak için onlara karşı açık olmamak ve sır vermemek gerekir.

gercekgundem.com