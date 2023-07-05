Dana etinden yapılan kavurmayı lokum gibi yapıyor! Birçok aşçının bildiği teknik

Aydinlik.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Kavurma yaparken herkesin bilmesi gereken teknik paylaşıldı. Kurban bayramı için her evde kavurma yapılıyor. Kokusuz olması nedeniyle dana etinden yapılan kavurma daha çok tercih ediliyor. Et taze olması nedeniyle yumuşak değil sert oluyor. Bu da damaklarda hoş bir tat bırakmıyor. Dana etinden yaptığınız kavurma yumuşak olsun istiyorsanız düdüklü tencerede etleri kısık ve orta ateşte pişirmenizdir.

Yemek.com'da yer alan bir içerikte; yumuşak et kavurmasının detayları teker teker paylaşıldı. Dana etinden yapılan kavurma lokum gibi olsun istiyorsanız sarımsak eklemeyi ve kısık orta ateşte pişirmeyi unutmayın!

YUMUŞAK DANA KAVURMASININ SIRRI PİŞİRME TEKNİĞİNDE



İhtiyaç duyduğumuz malzemeler:

100 gram dana kuşbaşı eti

1 adet soğan (doğranmış)

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 litre su (5 su bardağı)

*Düdüklü tencerede yağları eritin. İyice ısındıktan sonra kuşbaşı etleri düdüklüye alın ve mühürleyin.

*Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

*Etler suyunu çektikten sonra soğan ve sarımsağı ekleyin.

*Son olarak baharat, tuz ve suyunu da ekleyip düdüklünün kapağını kapatın.

*20 dakika orta ateşte, 30 dakika da kısık ateşte pişirin.

*Yumuşacık etleriniz hazır. Afiyet olsun.

Özel not: Kurban bayramının ilk gününde taze et ile kavurma yapacaksanız mutlaka düdüklü tencere kullanmalısınız. Çünkü ilk gün kesilen danadan elde edilen etin dinlendirilmesi gerekir. Bu ilk gün mümkün olmadığı için düdüklüde etleri pişirmeniz önerilir. Ayrıca Etinizi daha çok tatlandırmak isterseniz, içerisine biber ve havuç doğrayabilir, defne yaprağı ile ekstra bir lezzet katabilirsiniz.

Kaynak: Yemek.com - Fotoğraflar: youtube.com