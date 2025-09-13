Bilim İnsanlarından Korkutan Uyarı: İklim Felaketi İçin Geri Sayım Başladı!

Küresel iklim değişikliğiyle ilgili çarpıcı bir uyarı daha geldi. Uluslararası bilim insanları tarafından yayımlanan yeni araştırmaya göre, dünya genelinde artan karbon salımı, insanlığı geri dönüşü olmayan bir iklim felaketine yalnızca birkaç yıl uzaklığa getirdi.

Araştırmaya göre, mevcut emisyon seviyesi korunursa, küresel sıcaklık artışında hedeflenen 1,5°C sınırı sadece 3 yıl içinde aşılmış olacak. Bu eşik, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen en hayati sınır olarak kabul ediliyor. Söz konusu sıcaklık artışının ötesine geçilmesi; ekosistemlerin çökmesi, deniz seviyelerinin dramatik biçimde yükselmesi ve kitlesel göçlerin başlaması gibi zincirleme etkileri tetikleyebilir.

GEZEGEN ISINDI, TEHLİKE KAPIDA

Çalışma, Dünya’nın şu anda sanayi öncesi dönemlere kıyasla ortalama 1,2 derece daha sıcak olduğunu ortaya koyuyor. Bu ısınmanın büyük ölçüde fosil yakıt kullanımı, sanayileşme ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetlerinden kaynaklandığı vurgulanıyor.

Araştırmacılar ayrıca, okyanusların bu fazla ısıyı geçici olarak emdiğini ancak bu sürecin sonsuza kadar devam etmeyeceğini belirtiyor. Isıyı yutan okyanuslar da artık kritik eşiklere yaklaşmış durumda.

DÜNYANIN DENGESİ BOZULUYOR

İklim değişikliğinin etkileri yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı değil. Çalışmada dikkat çekilen bir diğer çarpıcı bulgu ise, kutuplardaki buzulların erimesiyle birlikte gezegenin şeklinin ve dönüş hızının değiştiği yönünde.

Özellikle Grönland ve Antarktika’daki büyük buz kütlelerinin erimesi, milyonlarca ton suyun okyanuslara karışmasına yol açıyor. Bu değişim, suyun kutuplardan ekvatora doğru yeniden dağılmasına neden olarak, Dünya’nın ekvatorda genişlemesine ve dönüş hızının yavaşlamasına neden oluyor. Bu durum, gündüzlerin milisaniyelerle ölçülecek şekilde uzamasına yol açıyor.

BİLİM İNSANLARINDAN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Çalışmayı yürüten uzmanlar, bu tabloyu tersine çevirmek için önümüzdeki yılların belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Karbon salımlarının radikal şekilde azaltılması gerektiğini vurgulayan bilim insanları, aksi halde iklim felaketinin artık bilim kurgu değil, kaçınılmaz bir gerçek olacağını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

