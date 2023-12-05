ATV'nin iddialı dizisi final mi yapıyor? Beklenen duyuru geldi

atv'nin Ateş Kuşları dizisi ikinci sezonunda da cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Bazı haber sitelerinde dizinin final yapacağı öne sürüldü.

Ancak iddia doğru çıkmadı! Final yok, diziye yeni oyuncular geliyor....

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ateş Kuşları yeni oyuncularla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bülent İşbilen’in yönettiği dizide Ali’nin (Görkem Sevindik) kardeşi Sultan’ı canlandıracak oyuncunun kim olacağı merak konusuydu. Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in yazdığı dizinin Sultan’ı Naz Sayıner oldu.

Genç yıldızın dizide 34. bölümden sonra yer alacağı ve hikayesiyle çok konuşulacağı öğrenildi.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi, Gökhan Ayiz, Yıldız Aşanboğa ve Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.