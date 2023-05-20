Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu

Buzluktan çıkardığınız kıymayı çözdürmek için aşçıların bu sırrını deneyin

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Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu

Hızlıca bir yemek yapmak istediniz, acil misafiriniz geliyor ya da canınız etli bir yemek istiyor. Buzluktaki kıymayı da bir gün önceden buzdolabına indirmeyip çözdürmediniz ya da çözdürmek için vaktiniz var. Her iki durum için de mutfakta hayat kurtaracak önerilerimiz var. Hadi alın buzluktan kıymalarınızı. Bu yöntemlerle hızlıca çözdürüp nefis kıymalı yemekler hazırlayalım onlardan. - yemek.com-

Donmuş kıymayı çözdürmenin en güvenli yolu, buzdolabında çözdürmektir. Buzdolabında yavaşça çözünen kıyma, daha az bakteriye maruz kalır ve daha taze kalır. Ancak, bu yöntem daha uzun süre alabilir. Eğer hızlı bir şekilde kıymayı çözmek isterseniz, mikrodalga fırın veya soğuk su kullanabilirsiniz.

Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu - Resim : 1

1. Mikrodalga Fırın: Donmuş kıymayı çözmek için, kıymayı bir mikrodalga kabına yerleştirin ve düşük güçte 1-2 dakika boyunca ısıtın. Daha sonra, kıymayı çevirin ve tekrar 1-2 dakika boyunca ısıtın. Bu işlemi, kıyma tamamen çözülünceye kadar tekrarlayın. Ancak, mikrodalga fırında çözdürürken, kıyma bazen pişebilir ve sertleşebilir, bu nedenle dikkatli olun.

2. Soğuk Su: Donmuş kıymayı çözmek için, kıymayı sızdırmaz bir torbaya yerleştirin ve soğuk suyun altında tutun. Suyu her 30 dakikada bir değiştirin ve kıyma tamamen çözülünceye kadar işlemi tekrarlayın. Bu yöntem, kıymayı hızlı bir şekilde çözmek için uygun bir yöntemdir, ancak kıyma suya maruz kaldığı için daha sulu olabilir.

Unutmayın, çözdürülmüş kıymayı tekrar dondurmayın. Çözdürülmüş kıyma, hemen pişirilmelidir.

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Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu
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