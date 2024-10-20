Araç Sahibi Olanlar Yaşadı Trafikte Artık Daha Kolay Olacak: Google Haritalar'da Önemli Değişiklik

Google Haritalar'ın sol üst köşesinde bulunan hava durumu bilgisi, uygulamanın alt kısmındaki 'Bölgedeki Yenilikler' sekmesine taşındı.

UYGULAMA DAHA SADE HALE GETİRİLİYOR

Yeni düzenlemeye göre, bu sekme kullanıcının bulunduğu yerin adını taşıyor ve genişletildiğinde, hava durumu bilgisi sağ üst köşede görüntüleniyor. Sekme genişletilmediğinde ise hava durumu bilgisi sağ alt köşede yer almaya devam ediyor. Bu düzenlemenin amacı, haritalar katmanını daha az kalabalık ve sade bir hale getirmek.

Google'ın bu sadeleştirme adımının, diğer uygulamalarda da daha kullanıcı dostu bir arayüze geçişin bir parçası olduğu düşünülüyor.

KULLANICI YORUMLARI KARIŞIK

Bazı kullanıcılar, bu değişikliğin hava durumu bilgisine hızlı erişimi zorlaştırdığını belirterek memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Güncelleme, şu anda beta aşamasında olup 11.151.x sürümünde test ediliyor. Ancak, genel kullanıma ne zaman sunulacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi