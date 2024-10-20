Windows Kullanıcıları Aman Dikkat! Microsoft Açıkladı: Bilgisayarınız Her An Çökebilir

Microsoft, Windows 11'in 24H2 güncellemesiyle ilgili bazı kullanıcıların karşılaştığı mavi ekran hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Windows Kullanıcıları Aman Dikkat! Microsoft Açıkladı: Bilgisayarınız Her An Çökebilir

Yeni güncellemeyle birlikte gelen özellikler ve performans iyileştirmeleri birçok kullanıcıyı memnun ederken, özellikle bazı cihazlarda uyumsuzluk sorunları yaşanması dikkat çekiyor.

Özellikle popüler bir ses yazılımı olan Voicemeeter kullanan bilgisayarlarda Windows 11 24H2 güncellemesi sonrası ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Bu cihazlarda, güncelleme sonrasında bellek yönetimiyle ilgili bir hata oluşarak sistemin çökmesine ve mavi ekran hatası vermesine neden oluyor. Microsoft, bu sorun üzerine güncellemenin Voicemeeter yüklü cihazlarda otomatik olarak indirilmeyeceğini duyurdu.

Windows Kullanıcıları Aman Dikkat! Microsoft Açıkladı: Bilgisayarınız Her An Çökebilir - Resim : 1

GÜNCELLEME ENGELLENDİ

Microsoft, Voicemeeter yüklü bilgisayarlarda 24H2 güncellemesini engelledi. Şirket, kullanıcıların bu güncellemeyi Güncelleştirme Yardımcısı veya Medya Oluşturma Aracı gibi yöntemlerle yüklememelerini önerdi. Sorunun çözülmesi için Voicemeeter yazılımının kaldırılması gerektiği belirtilirken, VB-Audio tarafından yayınlanacak bir Voicemeeter güncellemesinin de çözüm olabileceği ifade edildi.

Windows Kullanıcıları Aman Dikkat! Microsoft Açıkladı: Bilgisayarınız Her An Çökebilir - Resim : 2

DİĞER SORUNLAR DA GÜNDEMDE

24H2 güncellemesi sadece Voicemeeter kullanıcılarını değil, bazı Asus cihazları ve bazı uygulamalarda kamera donmaları gibi sorunları da beraberinde getirdi. Microsoft, bu sorunların da farkında olduğunu ve gerekli düzeltmelerin yapılacağını açıkladı. Kullanıcıların güncellemeleri dikkatli bir şekilde takip etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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