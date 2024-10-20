Görme Kabiliyetini 10 Kat Arttıran Baharat: Gözleri Mucizevi Bir şekilde İyileştiriyor

İtalyan bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, günlük 20 mg safran tüketen bireylerin görüş mesafelerinde üç ay içinde artış gözlemlendi. Safran, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskini de azaltarak retinal hücreleri oksidatif stresten koruyor ve görme yeteneğini güçlendiriyor.

GÖZ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Safran, özellikle yaşla birlikte görülen makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatma potansiyeline sahip. İçerdiği crocin adlı antioksidan, retina hücrelerinin korunmasına katkıda bulunarak görme keskinliğini artırabilir. Bu antioksidanlar, göz hücrelerinin yenilenmesini destekleyerek daha net bir görüş sağlıyor.

SAFRANIN BESİN DEĞERİ

Safran, sadece göz sağlığına değil, genel sağlık için de birçok yararlı bileşen barındırıyor:

Vitaminler: B6 vitamini, C vitamini ve folik asit içerir.

Mineraller: Magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko bakımından zengindir.

Antioksidanlar: Crocin, safranal ve kaempferol gibi bileşikler, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

Kalori: Düşük kalorili bir baharattır ve genellikle az miktarda kullanılır.

DOĞRU TÜKETİM MİKTARI

Safranın faydalarından yararlanmak için doğru miktarda tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, günlük 1.5 grama kadar safran tüketiminin güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak 5 gramın üzerinde tüketim toksik etkilere, 15-20 gram gibi yüksek miktarlarda ise ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, safran tüketiminde dozaja dikkat edilmesi önem taşıyor.

CİLT SAĞLIĞINA OLAN FAYDALARI

Safran, göz sağlığı dışında cilt üzerinde de olumlu etkiler gösteriyor. Antioksidan ve vitamin içeriği sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesini destekleyerek cilde parlaklık kazandırıyor. Cilt tonu eşitleyici ve arındırıcı etkisiyle, cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesine katkı sağlıyor.

Göz sağlığını destekleyen safran, aynı zamanda cilde doğal bir ışıltı katıyor. Ancak, faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için dozajına dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalı.

Kaynak: Haber Merkezi