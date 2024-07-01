Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu

Kanal D ekranlarında yayımlanan “O Kız”ın final yapmasının ardından ekrana veda eden Erkan Petakkaya, yeni dizi anlaşmasına imza attı. Petekkaya'nın ATV'deki dizisiyle ilgili detaylar da belli oldu.

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Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu

Ünlü Oyuncu Erkan Petekkaya Tims&B Productions’ın yeni sezon için hazırlıklarını yapmakta olduğu ‘Yasak Aşk’ isimli dizi projesinde başrol oyuncusu oldu.

Kanal D ekranlarında yayımlanan ''O Kız'' dizisinin apar topar final yapmasıyla ekrana veda eden usta aktör ATV'deki yeni dizi için hazırlıklara başladı.

Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu - Resim : 1

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Dizinin Adana’da çekilecek olması da ayrı bir detay olarak dikkat çekiyor. Yapım firmasından yapılan duyuruda Erkan Petekkaya ile anlaşma sağlandığı bildirildi

Dünyanın pek çok ülkesinde büyük beğeniyle izlenen Türk dizilerinin yapımcısı Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yapımcılığında yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu - Resim : 2

Şirket, Adana’da çekilmesi planlanan ve yeni sezonun en iddialı projesi olarak şimdiden büyük bir heyecan uyandıran ‘Yasak Aşk’ adlı yeni projeleri için ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaştı.

Erkan Petekkaya, 2024 yılı içerisinde yeniden televizyon ekranında hayranlarının karşısına çıkacak.

Ünlü oyuncu en son 2022-2023 sezonunda izleyicilerle 25 bölüm buluşan O Kız isimli televizyon dizisinde yer almıştı. Oyuncu sonraki süreçte ise farklı film projeleri ile setlerde yer almaya devam etti.

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