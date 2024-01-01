Akın akın oraya göç ettiler! Türkiye'den birçok kişi taşındı

2023 yılı boyunca Türkiye'den çok sayıda kişi, farklı sebeplerle farklı ülkelere göç etti. Bu göçlerin en yoğun olduğu ülkeler arasında Almanya, ABD, İngiltere, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkeler öne çıktı. Özellikle iltica konusunda Almanya'nın tercih edilmesi dikkat çekici bir durum oluşturdu.

Türk vatandaşlarının Almanya'ya göçünde iltica yoluyla yapılan geçişlerin önemli bir payı bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye'den Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının sayısının diğer ülkelere göre daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca, Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının bir kısmının Sırbistan üzerinden kaçak yollarla geldiği bilgisi de dikkat çekici bir husustur.

Diğer yandan, Kuzey Makedonya ve Karadağ gibi ülkelere göç eden Türk vatandaşları ise genellikle şirket kurma yoluyla yerleşmeyi tercih ettiler. Bu durum, Türk vatandaşlarının farklı ülkelere göç etme ve yerleşme konusunda çeşitli yolları tercih ettiğini gösteriyor.

Türkiye'den farklı ülkelere göç eden Türk vatandaşlarının tercih ettiği bu farklı yöntemler, göçün nedenlerini ve çeşitliliğini yansıtmaktadır. Her bir göç hikayesi, farklı sebepler ve kararlarla şekilleniyor. Bu durum, göçün sadece bir ülkeden diğerine fiziksel bir hareketlilik olmanın ötesinde, bireylerin yaşamlarını yeniden kurma ve farklı kültürel deneyimler edinme sürecini de içerdiğini kanıtlıyor.

EKONOMİK NEDENLER İLK SIRADA

Balkan coğrafyasını en iyi bilen isimlerden biri olan gazeteci Sadık Şimşek'e göre, Türkiye'den ayrılarak Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'a gelenlerin çoğunluğunun ekonomik nedenlerle bu ülkelere yerleştikleri belirtiliyor. Şimşek, özellikle Kuzey Makedonya'da iş kuranların büyük bir kısmının Avrupa pazarına erişim amacıyla bu ülkeyi tercih ettiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, gelenlerin yarıdan fazlasının burada iş kurarak uzun süreli bir yaşam sürdürdüğüne de vurgu yapıyor.

Şimşek'e göre her gelen kişinin en az iki kişiyi de daha sonra beraberinde getirdiği biliniyor. Bazıları aile üyelerini, bazıları ise arkadaşlarını bu ülkelere yerleşmeleri konusunda destekliyor. Bu durum, göçmenlerin etki alanlarını genişletmelerine ve topluluklarını güçlendirmelerine yardımcı oluyor.