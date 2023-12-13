Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinden flaş iddia! Herkes çok şaşırdı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in, gerçek hayatta da aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Ancak Afra Saraçoğlu, geçen günlerde kendi doğum günü partisinde Mert Ramazan Demir'le sadece iş arkadaşı olduklarını ve özel birlikteliklerinin olmadığını basına açıklamıştı.

Onur Akay, dün yayınlanan yazısında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in hayranlarına müjde verdi. Akay, "Birbirlerini şiddetli bir şekilde kıskanan bu liseli âşıklar, bugün sette çifte kumrular gibiydi arkadaşlar." ifadelerinde bulundu.

AŞKLARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR!

Akay şunları yazdı: "Şimdi Afra ve Mert'in fanlarını çok sevindirecek gerçekleri kaleme alacağım. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hiçbir zaman ayrılamadı arkadaşlar. Yapım firması, dizinin reytingleri için ikilinin basına aşk yaşadıklarını her zaman reddetmelerini istiyordu. Ancak Afra ve Mert reddetmiyor, sadece sessiz kalmayı tercih ediyordu. Afra, Mert'in evinin kapısının önündeki anahtar atılan bir kızı kıskanınca, yapım firmasının da şiddetle istediği o açıklamayı yaptı ve Mert'i de yakın arkadaşlarıyla samimi görüntüler vererek kıskandırmak istedi. Yani Mert'i cezalandırdı. Fakat Mert Afra'yı asla aldatmadı. O kız bir arkadaşının kız arkadaşıydı.

Ayrıca Afra da Mert'i asla aldatmadı. Afra Caner'le sadece yakın arkadaş. Caner'in Neslişah isminde bir sevgilisi var ve beraber tatile gittiler. Ayrıca Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde Caner'le öpüştüğü yönünde çıkan haberler, sadece dedikodudan ibaret. Taro Emir Tekin dedikodularını yazmaya bile gerek duymuyorum. Sadece set arkadaşlığı... Gelelim Miray Kaya'ya... Bir diğer dedikoduda Mert Ramazan Demir'le Miray Kaya'nın aşk yaşadığı yönünde... Kesinlikle böyle bir şey de yok arkadaşlar. Bu da bir dedikodu. Miray Hanım Mert'in menajerliğini yapıyor. Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum... Çifte kumrular, büyük bir aşktan dolayı çıkan bu kıskançlık krizlerini aştılar. Zaten ayrılmamışlardı... Sadece aralarında kıskançlık krizleri yaşandı. Ayrıca çevrelerindeki bazı dedikoducu arkadaşlarının da onlara zararları dokundu. Afra'nın partide yaptığı açıklama o anlık sinirle yapılmış bir açıklamadır. Bu ikili aynı liseli âşıklar gibi bir aşk yaşıyor. Birbirlerini şiddetli bir şekilde kıskanan bu liseli âşıklar, bugün sette çifte kumrular gibiydi arkadaşlar. Yani Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı tam gaz devam ediyor."

Kaynak: Dizidoktoru