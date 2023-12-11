400 mağazaya sahip dev şirket iflas etti! Mağazaları kapatılıyor

İngiltere'de 400 mağazaya sahip ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, tekstil ve bahçe malzemeleri perakendecisi Wilko iflas ettiğini duyurdu: Mağazalar kapatılırken çalışanlar ise işsiz kaldı

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400 mağazaya sahip dev şirket iflas etti! Mağazaları kapatılıyor

Dünya genelinde iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Tam 12 bin kişinin çalıştığı dev firmanın iflas etmesi sektörde şok etkisi yarattı.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre; Birleşik Krallığın önde gelen perakende zincirlerinden Wilko'nun iflas bildiriminde bulunduğu bildirildi.

Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, tekstil ve bahçe malzemeleri perakendecisi Wilko’dan yapılan açıklamada perakende zincirinin iflas bildiriminde bulunduğu kaydedildi.

400 mağazaya sahip dev şirket iflas etti! Mağazaları kapatılıyor - Resim : 1

Şirketten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wilko Üst Yöneticisi Mark Jackson, finansman arayışında sürelerinin dolduğunu, iflas ilan etmek zorunda kaldıklarını, sürecin çalışanların işlerinin korunabileceği bir şekilde sürdürülmesi için ellerinden gelen çabanın gösterileceğini belirtti.

12 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Mali zorluk içerisinde olan aile şirketin bir süredir finansman arayışındaydı. Ülke genelinde 400 mağaza ile hizmet veren şirkette halen toplam 12 bin kişi iştiham ediliyor.

İflas kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Factor Risk Management Kurucu Ortağı Tom Davey, İngiliz perakende sektöründeki sorunların Wilko ile sınırlı olmadığını, artan konut kredi faizleri ve hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin harcamalarının ciddi oranda azaldığını, önümüzdeki dönemde daha çok sayıda perakende zincirinin iflas edebileceğini belirtti.

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