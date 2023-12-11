Hatalı demlendiğinde faydası yok oluyor! Ihlamurun faydasının gitmemesi için...

İçeriğinde bulunan faydalı bileşenler sayesinde uzun yıllardır kullanılan ıhlamur, sağlık açısından birçok fayda sunmaktadır. Peki, ıhlamur neye yarar?

İlk olarak ıhlamurun rahatlatıcı özelliği bilinmektedir. Özellikle stresli ve yoğun çalışma temposuna sahip olan kişiler için oldukça etkilidir. İçeriğindeki uçucu yağlar sayesinde sakinleştirici etki gösterir ve uyku problemlerine iyi gelir.

Ayrıca ıhlamur, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile de bilinir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücudu zararlı maddelerden arındırır ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Ihlamurun bir diğer faydası ise sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunmasıdır. Sindirim sorunlarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Ayrıca ıhlamurun idrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek sağlığına da olumlu etkileri vardır.

IHLAMUR NASIL DEMLENİR?

Ihlamur çayı nasıl demlenir İbrahim Saraçoğlu tarafından: “Bir bardak kaynar suya bir tutam ıhlamur çiçeği koyulur ve 1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika demlendikten sonra süzülüp içilir” şeklinde cevaplanıyor.



Doğru Ihlamur Nasıl Demlenir?



Ihlamur çayı nasıl demlenir Ahmet Maranki’ye göre ıhlamur çayı hazırlarken dikkat etmeniz en önemli husus ıhlamuru kaynatmamanızdır.

Kaynamış suya atılan ıhlamur ile çaydan maksimum verimliliği elde edebilirsiniz.

Demini aldıktan sonra bardağa boşaltırken süzgeç kullanmanız da ıhlamur çiçeğinin parçalarının bardağa gelmesini engelleyerek içimden aldığınız keyfi en yüksek seviyede tutar.

Hamile ve emziren kadınların ıhlamur tüketmesi genelde iyi bir fikir değildir.

Günde 3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

Kaynak: Nefisyemektarifleri.com, gercekgundem.com