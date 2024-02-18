Zamlandı deniliyordu: Akın akın satın alıyorlar

Kayseri'de Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bamyaya olan talep arttı. Aktar, "Vatandaşlar bamyanın fiyatının arttığını söylüyor ama bizde fiyatı geçen seneyle aynı ve kilo fiyatı 900 TL" dedi.

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Zamlandı deniliyordu: Akın akın satın alıyorlar

Kayseri’de Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bamyaya olan ilgi arttı. Vatandaşlar tarafından Ramazan ayında çorba yapmak için çokça tercih edilen bamyanın fiyatı ise geçen seneyle aynı kaldı.

Vatandaşların bamya fiyatının zamlandığını söylediğini ancak herhangi bir artış olmadığını ileri süren aktar Muhammed Hanzala Altun, "Bamya Kayseri’mizin geleneksel bir içeceğidir. Eskiden beri de düğün yemeklerinde kullanılır. Bir de Ramazan’ın vazgeçilmezi olarak bilinir. Ramazan’a hazırlık olduğu için yeni yeni bamyada da hızlı bir satış başladı. Vatandaşlar bamyanın fiyatının arttığını söylüyor ama bizde fiyatı geçen seneyle aynı ve kilo fiyatı 900 TL" dedi.

Altun, "150 gram bamya alındığı zaman 4 kişilik bir aileye rahat bir şekilde yeter. Zaten bamya ana menü değil de çorba tarzı olduğu için 150 gramın yeterli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zamlandı deniliyordu: Akın akın satın alıyorlar - Resim : 1

Altun, "Şu anda bamyaya talep fazla ve bamyanın faydası da çok fazla. Bağırsaklara faydası olan bir ürün. Ramazan’da da tercih edilmesinin sebebi bağırsakları rahatlatmasıdır. Ramazanda sıvı tüketilmediği için kabızlık problemleri olmaması için bamya tercih ediliyor. Şu anda bamya satışları hızlı” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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