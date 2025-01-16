Zam Yağmuru Sürüyor: Bir Rakı Grubuna Daha Dev Zam!

Yeni yıla girilmesinin ardından zamlardan nasibini alan ürün kalemlerinden biri de alkollü içkiler oldu.

Tekel Bayileri Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir rakı grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Efe Rakı grubunun ürünlerine büyük zam geldi.

Efe rakı gurubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor pic.twitter.com/yiZ0uKWliq — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 16, 2025

Yeni listeye göre, Efe Gold 100'lük rakının fiyatı 1495 TL olurken, Efe Göbek ise 1735 TL oldu. Efe Tek İmbik 1535 TL olurken, 70’lik Efe Distilenin fiyatı ise 1550 odu.

Efe Klasik’in fiyatı ise 1375 TL’ye yükseldi.

Daha önce de Adap Rakı ve Beylerbeyi grubunun ürünlerine zam geldiği açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi