Zam Yağmuru Sürüyor: Bir Rakı Grubuna Daha Dev Zam!

2025 yılına girilmesiyle birlikte iğneden ipliğe her şeye zaman gelirken, bir rakı grubunun ürünlerine daha zam geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar, yeni fiyatları sosyal medyadan duyurdu.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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Zam Yağmuru Sürüyor: Bir Rakı Grubuna Daha Dev Zam!

Yeni yıla girilmesinin ardından zamlardan nasibini alan ürün kalemlerinden biri de alkollü içkiler oldu.

Tekel Bayileri Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir rakı grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Efe Rakı grubunun ürünlerine büyük zam geldi.

Yeni listeye göre, Efe Gold 100'lük rakının fiyatı 1495 TL olurken, Efe Göbek ise 1735 TL oldu. Efe Tek İmbik 1535 TL olurken, 70’lik Efe Distilenin fiyatı ise 1550 odu.

Efe Klasik’in fiyatı ise 1375 TL’ye yükseldi.

Daha önce de Adap Rakı ve Beylerbeyi grubunun ürünlerine zam geldiği açıklanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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