Hakan Kara Ufukta Yaklaşan Rekor Zammı Açıkladı! Doğal Gaz ve Elektrik Faturaları Cep Yakacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in ilk 3 ayında doğalgaza zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ancak Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, elektrik ve doğalgaza yapılacak zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.
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Prof. Dr. Hakan Kara, 2024 yılında devletin doğalgaz fiyatlarının artışını vatandaşa yansıtmamak için enerji şirketlerine 280 milyar TL zarar ödemesi yaptığını hatırlatarak, bu desteğin 2025 yılı itibarıyla en az 400 milyar TL'ye çıkacağını vurguladı. Kara, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve enerji fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
2025'TE DAHA BÜYÜK BİR YÜK BEKLENİYOR
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, 2025 yılı için yapılan öngörülerde devletin enerji şirketlerine vereceği desteğin artacağını ve bu yıl için ödenecek zarar miktarının 400 milyar TL'ye ulaşacağını belirtti. Kara, bu süreçte enerji fiyatlarında yapılacak artışların kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Hakan Kara, "2024 yılında kamu dışarda artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar TL zararını karşıladı. Doğalgaz fiyatı böyle giderse 2025’te en az 400 milyar TL daha aktarılacak. Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor" dedi.
YENİ ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYAT DÜZENLEMELERİ BAŞLIYOR
2025'in başında, yüksek enerji tüketimi yapan tüketicilere yönelik yeni düzenlemeler devreye girecek. Şubat ayında, 417 kilovatsaatin (yaklaşık 1050 TL) üzerindeki elektrik tüketimine gerçek maliyet yansıtılacak. Doğal gazda ise kademeli fiyatlandırma sistemine geçilmesi planlanıyor.
DÜŞÜK TÜKETİM YAPANLARA DESTEK DEVAM EDECEK
Yeni düzenlemelere göre, düşük tüketim yapan vatandaşlar için fatura desteği devam ederken, yüksek tüketim yapanların sübvansiyonlardan faydalanamayacağı ve maliyetlerin doğrudan faturalarına yansıyacağı bildirildi. Bu düzenlemelerle, vatandaşların enerji faturalarındaki artışların daha fazla hissedilmesi bekleniyor.