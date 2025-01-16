Hakan Kara Ufukta Yaklaşan Rekor Zammı Açıkladı! Doğal Gaz ve Elektrik Faturaları Cep Yakacak

Prof. Dr. Hakan Kara, 2024 yılında devletin doğalgaz fiyatlarının artışını vatandaşa yansıtmamak için enerji şirketlerine 280 milyar TL zarar ödemesi yaptığını hatırlatarak, bu desteğin 2025 yılı itibarıyla en az 400 milyar TL'ye çıkacağını vurguladı. Kara, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve enerji fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.