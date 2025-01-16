Emekliler, Zam İçin Milletvekillerinin Tatilini Bekleyecek! Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı emekli kök maaşlarının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme, Meclis tatile girdiği için şubat ayına kaldı. Dün muhalefetin sert eleştirilerine rağmen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi, Meclis İçtüzüğü gereğince 48 saat sonra TBMM Genel Kurulu’na gelecekti.

AK PARTİLİ GÜLER, 'HAFTAYA GÖRÜŞÜRÜZ' DEMİŞTİ

16 milyon emekliden yaklaşık 3 milyon 900 binini ilgilendiren zam düzenlemesine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilerin sorusu üzerine bu hafta görüşülmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Muhalefet şerhinin yazılması gibi prosedürler var. Hafta sonu bunlar tamamlanır, haftaya salı ya da çarşamba görüşülür” demişti.

DEM'Lİ ÖNDER, BOZDAĞ'A DEVRETTİ

DEM İmralı sürecini yürüten heyette bulunan Sırrı Süreyya Önder’in TBMM Başkanvekili olarak yürüttüğü dünkü oturum, sabah saat 05.00’e kadar sürdü. Adalet Akademisi Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde kanunun ilk bölümü olan 10 maddesi kabul edildi. Ancak DEM’li Önder, grip olması ve süreç nedeniyle yorgun olduğu için saat 01.30 sıralarında oturuma ara vererek, görevi AK Partili Başkanvekili Bekir Bozdağ’a bıraktı.

MECLİS'TE SÜRPRİZ TATİL

Sabahın ilk saatlerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından haftaya emekli zammını ele alması beklenen Meclis, sürpriz bir şekilde 28 Ocak 2025 tarihine kadar tatil edildi. Böylece emekli bin 969 TL’lik zammı da sömestre tatilinden sonraya Şubat ayına kalmış oldu.

FARKLAR ŞUBAT MAAŞINDA ÖDENECEK

Konuya ilişkin bilgi veren AK Partili yetkililer, düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olduğunu ve bu şekilde kanunda yer aldığını belirtti. Bu nedenle kanunun Şubat ayında geçmesinin bir önemi olmadığını ifade eden yetkililer, “Emekliler Şubat maaşında ocak ayının farkını da alacaklar” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi