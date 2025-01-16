EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ için 'Sınırlı' Zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müdahale Etse Bile En Fazla O Kadar Olacak

Emekli maaş zamlarının beklentilerin altında kalması 16,6 milyon emeklinin gözünü bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği konusunda alınacak karara çevirdi. Milyonlar bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları emekli ikramiyelerinde artış bekliyor. Ancak hükümet kaynaklarından gelen sinyaller tıpkı emekli zammı gibi ikramiyelerde de artışın sınırlı tutulacağına işaret etti.

Geçen yıl emeklilerin bayram ikramiyelerinde yüzde 50’lik bir artış yapılarak 2000 TL’den 3000 TL’ye rakam güncellenmişti. İki bayramda yapılan ödeme miktarı ise 6 bin lirayı bulmuştu. Bu yıl ise emekliler 5 bin TL gibi bir rakam beklerken hükümet yetkililerin buna sıcak bakmadığı öğrenildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE OLUR?

Emekli ikramiyelerinde 500 TL’lik bir artış yapılması yönünde bir kanaatin hakim olduğu belirtilen Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle emeklileri bir nebze olsun rahatlatmaya yönelik bir düzenleme yapılabileceği, bu durumda dahi bayram ikramiyelerinin en fazla 4 bin TL’ye çıkarılacağı ifade edildi.

MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKLİ

Emekli bayram ikramiyelerinin artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2025 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

2025 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Salı günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 24-28 Mart arasında ödenecek. Zam gelmesi durumunda Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHİ

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle ödemeler bayramdan önceki hafta yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi