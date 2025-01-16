Alkolde Zam Fırtınası Dinmek Bilmiyor: En Sevilen Markaya da Zam Geldi! Sigara da Yolda…

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey grubu şaraplara zam geldiğini duyurdu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Alkolde Zam Fırtınası Dinmek Bilmiyor: En Sevilen Markaya da Zam Geldi! Sigara da Yolda…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan %7,56’lık artış, alkollü içki ve sigara fiyatlarına yeni zamlar olarak yansıyacak. Uzmanlar, zamların etkilerine ilişkin olarak alkol ve sigara fiyatlarında belirgin artışların devam edeceğini belirtiyor.

ZAMLI FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bazı şarap gruplarının fiyatlarının güncellendiğini duyurdu. Yeni fiyat listesinde en ucuz şarabın 429 TL, en pahalısının ise 9 bin 450 TL’ye çıktığı görüldü.

Alkolde Zam Fırtınası Dinmek Bilmiyor: En Sevilen Markaya da Zam Geldi! Sigara da Yolda… - Resim : 1

9 BİN 450 LİRAYA YÜKSELDİ

75 cl’lik en ucuz şarap şişesinin fiyatı 429 TL’ye yükseldi.

En pahalı şarap ise 9.450 TL’ye çıktı.

Öte yandan, daha önce bazı bira ve rakı çeşitlerinde de fiyat artışları yaşanmıştı. Uzmanlar, alkollü içkilerdeki zamların önümüzdeki günlerde sürebileceğini belirtiyor.

Alkolde Zam Fırtınası Dinmek Bilmiyor: En Sevilen Markaya da Zam Geldi! Sigara da Yolda… - Resim : 2

SİGARAYA 4-5 LİRA AYARI

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan ÖTV oranlarındaki artışın önümüzdeki günlerde fiyatlara yansıması bekleniyor. Tüketiciler, hem alkollü içkilerde hem de sigarada yeni fiyatların ne zaman devreye gireceğini öğrenmek için yakın takipte.

Tüketiciler, “Sigaraya zam geldi mi?” ve “Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak?” gibi soruları araştırmaya devam ediyor. Henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmamakla birlikte, sigara paketlerinde 4-5 TL arasında bir zam öngörülüyor.

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