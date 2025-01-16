Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 16 Ocak Perşembe Güncel Döviz Kurları...

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasalarda yakından takip edilmeye devam ediyor. Yeni gün itibarıyla İstanbul serbest piyasada dolar 35,48 TL’den, euro ise 36,58 TL’den işlem görüyor.

TCMB EFEKTİF KURU VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların 15 Ocak'taki efektif kurunu alışta 35,4046 TL, satışta 35,5464 TL olarak açıkladı. Bir önceki gün bu değerler alışta 35,4044 TL, satışta 35,5463 TL düzeyindeydi.

ULUSLARARASI PİYASALARDA DURUM

Küresel piyasalarda da hareketlilik sürüyor. Dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0330, sterlin/dolar paritesi 1,2260 ve dolar/yen paritesi 156,20 seviyelerinde işlem gördü.

Anlık Veriler

16 Ocak sabahı saat 07:20 itibarıyla:

Dolar/TL: Alış 35,4711 TL, satış 35,4880 TL

Euro/TL: 36,5821 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasaların seyri, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi