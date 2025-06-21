Zam Üstüne Zam Gelmişti! Akaryakıtta Tabela Yine Değişiyor Ama Bu Kez İndirim...

Brent petrol fiyatları İsrail’in İran’a saldırılarının ardından 60 dolardan 78 dolara yükseldi; 1 haftada motorine 9.46 TL, benzine 6.22 TL zam geldi. Ancak pazartesi gününden itibaren motorine 1.66 TL indirim bekleniyor.

Zam Üstüne Zam Gelmişti! Akaryakıtta Tabela Yine Değişiyor Ama Bu Kez İndirim...
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Brent petrolün dalgalı seyri ve döviz kurundaki iniş çıkışlar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasıyla petrol fiyatları savaş öncesi 60 dolar seviyesinden 78 dolara kadar tırmandı.

Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlara yol açtı. Son bir hafta içinde motorin litre fiyatına 9 lira 46 kuruş, benzine ise 6 lira 22 kuruş zam geldi. Bugün itibarıyla motorin fiyatları bazı illerde 55 liraya yaklaşırken, araç sahipleri zamdan kaçmak için akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşturdu.
Ancak zamların ömrü kısa sürebilir.

NTV’nin haberine göre, akaryakıta indirim sinyali geldi. Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. Bu karar, Brent petrol fiyatlarındaki olası bir gerileme ve döviz kuru hareketleriyle ilişkilendiriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Haziran 2025, saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin büyük illerinde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

  • İstanbul (Avrupa): Benzin 51.50 TL/LT, Motorin 54.72 TL/LT, Otogaz 25.09 TL/LT
  • İstanbul (Anadolu): Benzin 51.35 TL/LT, Motorin 54.60 TL/LT, Otogaz 24.49 TL/LT
  • Ankara: Benzin 52.16 TL/LT, Motorin 55.56 TL/LT, Otogaz 24.99 TL/LT
  • İzmir: Benzin 52.49 TL/LT, Motorin 55.91 TL/LT, Otogaz 24.94 TL/LT

Kaynak: NTV

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