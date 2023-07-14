Zam beklerken kredi kartları patladı! Banka borcu 2,2 trilyon liraya ulaştı

Yoksullukla boğuşan halk, temel gereksinimlerini bile kredi kartı ile karşılamak zorunda kalıyor. Enflasyonun daha da artacağı ve “zam” beklentisi, kredi kartı ve kredi kullanımının patlamasına neden oldu.

Halk, yüksek faiz dönemine borçlanma eğilimiyle girdi. Üstelik bankaların ihtiyaç kredilerinin faizleri yüzde 40’ı aşmasına rağmen borçlanmadan vazgeçilmedi. Son dönemde özellikle kredi kartı harcamalarındaki artış, dikkat çekici boyutlara ulaştı.

DURMA NOKTASINA GELDİ

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verileri, bankacılık sektörüne ilişkin kredi artışının faiz kararının ardından durma noktasına geldiğini ortaya koydu. Bir önceki hafta 9 trilyon 986,5 milyar lira seviyesindeki bankacılık sektöründeki toplam krediler, 7 Temmuz itibarıyla 9 trilyon 996,5 milyar lira oldu.

Sektörde kredi yavaşlaması olsa da tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. 7 Temmuz itibarıyla yurttaşın tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları toplam 2 trilyon 180 milyar TL’yi geçti. Uzun bayram tatilinin başladığı 23 Haziran ile 7 Temmuz arasında sadece bireysel kredi kartı harcamaları 23,8 milyar lira arttı. Bireysel kredi kartı borçları 7 Temmuz itibarıyla 788,2 milyar liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana ise toplam kredi borçlarındaki artış yüzde 41’i buldu. Ocaktan bu zamana dek tüketici kredilerindeki yükseliş, 298,5 milyar lira oldu. Bireysel kredi kartı borçlarında ise 337 milyar liralık artış yaşandı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Kredi kartı faiz oranlarının yükselmesiyle takipteki alacaklarda sıçrama yaşandı. Son verilere göre, takipteki borçlarda da ciddi artışlar yaşandı. Bankalar tarafından tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına ait takibe alınan borçlar 35 milyar lira oldu. Bu borcun 9,6 milyar lirasını kredi kartları oluştururken 25,4 milyar lirasını bireysel krediler oluşturdu.

KKM’DEN YENİ REKOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verilerine göre KKM hesapları 7 Temmuz itibarıyla, haftalık 107,3 milyar lira artarak 2,85 trilyon lira ile rekor tazeledi ve böylelikle 3 trilyon liraya yaklaşmış oldu.