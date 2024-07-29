Yurt Dışı Çıkış Harcına İkinci Zam Geliyor!

Yurt dışı çıkış harcına geçtiğimiz günlerde yüzde 233 zam yapılmıştı. 150 TL'den 500 TL'ye yükselen harç ücretleri için yeni bir zam yapılacağı öne sürüldü.

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Yurt Dışı Çıkış Harcına İkinci Zam Geliyor!

Yeni vergi paketi düzenlemesi ile yurt dışı çıkış harcı yüzde 233 zamlanarak 150 TL'den 500 TL'ye yükseldi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yurt dışı çıkış harcına yeniden zam yapılacağını açıkladı. İkinci zamla birlikte harç ücretlerinin 750 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ozan Bingöl'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"500 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlandı. Bu yılbaşında harcın 700-750 TL’ye çıkması demek."

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