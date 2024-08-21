Yurt Dışı Alışverişlerinde Yeni Dönem! Vergi ve Limit Değişti

Yurt dışı e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan vatandaşları ilgilendiren önemli değişik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 18'den yüzde 30'a, diğer ülkelerden gelenlerde ise yüzde 30'dan yüzde 60'a yükseldi. Ayrıca, alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü.

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Yurt Dışı Alışverişlerinde Yeni Dönem! Vergi ve Limit Değişti

Yurt dışından yapılan internet alışverişlerinde yeni düzenlemeler 21 Ağustos itibarıyla devreye girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılacak hızlı kargo alışverişlerindeki vergi ve limit değişti.

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Eğer bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.

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