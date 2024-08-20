Mercedes’ten Yeni Seri: Üstü Açık Sürüşün En Özel Hali

Kaliforniya Pebble Beach’te 17 Ağustos’ta düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan ve özel siparişle Türkiye’de de satışa sunulacak Mercedes Maybach SL 680 Monogram Serisi, Maybach markasının tarihindeki en sportif model olarak öne çıkıyor.

Mercedes Maybach SL 680 Monogram Serisi, Maybach markasının tarihindeki en sportif model olarak dikkati çekiyor. Dış ve iç mekân için renklerin ve malzemelerin uyumlu kombinasyonu ve Maybach deseninin bağlayıcı bir tasarım öğesi olması da bir diğer yenilik olarak öne çıkıyor. Üstü açık iki koltuklu araç için iki özel tasarım konsepti sunuluyor.

Mercedes Maybach SL 680 Monogram Serisi Kırmızı Ambiyans, MANUFAKTUR metalik kırmızı üzerine metalik obsidyen siyahı yeni iki tonlu boya kaplaması ile karakterize ediliyor. Mercedes Maybach SL 680 Monogram Serisi Beyaz Ambiyans'ta metalik obsidyen siyahı MANUFAKTUR mat opalit beyazı ile kontrast oluşturuyor. Parlak kırmızı ve beyazın her ikisi de duygusallığı, güzelliği ve hafifliği temsil ederken yeni modelin felsefesini ve sürüş deneyimini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Diğer dış renkler müşterilerin özel talepleri doğrultusunda uygulanabiliyor. İç mekânda sürdürülebilir, kristal beyaz MANUFAKTUR Exclusive nappa deri ve gümüş krom süsleme parçaları yer alıyor.

ÖZEL MAYBACH TASARIM UNSURLARI VE ÇİFT HAVA GİRİŞİ İLE RAFİNE EDİLMİŞ İKONİK TASARIM

Mercedes-Maybach SL, marka felsefesine uygun olarak bütünsel bir duyusal deneyim sunuyor. Markaya özgü krom kaplamalı radyatör ızgarasının dış hatları da incelikli bir şekilde entegre edilmiş MAYBACH yazısı gibi aydınlatılıyor. Karakteristik kaput, dik duran bir Mercedes yıldızı ve ortasında önden arkaya uzanan krom bir çıta taşıyor. Ayrıcalığı daha da artırmak için opsiyonel olarak, grafit gri üzerine Maybach deseni eklenmiş obsidyen siyahı kaput da eklenebiliyor. Bu işlem kısmen elle gerçekleştiriliyor. İlk olarak, kaputa bir taban kaplaması atılıyor ve ardından elle zımparalanıyor, ardından üzerine Maybach deseni basılıyor. Daha sonra kaput, şeffaf mat cila ile kaplanıp elle zımparalanmasının ardından son olarak üzerine bir kat daha şeffaf mat cila atılıyor.

Farların iç kısmı pembe altın renginde yüksek kaliteli detaylara sahip. Özel ön çamurluklar yatay hava girişleri ile aracın genişliğini vurguluyor. Ön camın çerçevesi parlak bir kromla tamamlanırken eşik kaplamasını bir başka krom parça süslüyor. Mercedes Maybach SL, 5 kollu veya çok kollu tasarıma sahip 21 inç dövme jantlarıyla dikkati çekiyor.

Kapsamlı bir yalıtıma sahip akustik yumuşak tavan açık siyah kumaştan oluşuyor ve Maybach deseni antrasit rengiyle bir arada sunuluyor. Arka kısımda Maybach amblemli arka farlar, krom süslemeli markaya özgü arka etek, özel difüzör tasarımı ve imza niteliğinde yatay çubuklu egzoz borusu kaplamaları yer alıyor. Koltukların arkasında, aerodinamik olarak tasarlanmış bir çift hava girişi, kendine özgü görünümü güçlendiriyor. Kaput üzerindeki krom çıta ile iki koltuklu araç profilden özellikle de üstü açıkken, zarif ve sportif bir simetri sunuyor.

İÇ MEKÂNDA MAYBACH'A ÖZGÜ DONANIM VE PARLAK, KRİSTAL BEYAZ DERİ

Aracın içinde sürdürülebilir olarak tasarlanmış, kristal beyaz nappa deri son derece zarif bir ambiyans yaratırken kapı panellerinde, orta konsolda ve markanın imzası niteliğindeki konforlu koltuklarda da kendini gösteriyor. Koltuk döşemeleri yeni bir çiçekli tasarıma sahip. Koltukların arkasındaki alanın beyaz deri ile kaplanmasının yanında koltuk arkalıkları ve gümüş krom süslemeler çarpıcı bir kontrast sağlıyor. Tamamen dijital gösterge ekranı ve elektrikli olarak ayarlanabilen orta ekran Maybach'a özgü başlangıç animasyonlarını ve ekran stillerini içeriyor. Direksiyon simidi, paslanmaz çelik pedallar ve paslanmaz çelik kapı eşik çıtaları markanın diğer ayırt edici özellikleri.

ÜSTÜN SEKİZ SİLİNDİRLİ SÜRÜŞ DENEYİMİ İLE YÜKSEK SEVİYEDE SÜRÜŞ VE AKUSTİK KONFOR

En yüksek standartlar sürüş ve akustik konfor için de geçerli. Kapsamlı önlemler sessiz ve konforlu, tipik Maybach sürüş deneyimini sağlıyor. Bunlar arasında gürültüyü optimize eden bir egzoz sistemi, kapsamlı bir yalıtım ve emilim paketinin yanı sıra konfor odaklı bir süspansiyon düzeni ve yumuşak motor bağlantıları da yer alıyor. 430 kW (585 hp) gücündeki 4,0 litrelik biturbo motor ve ona uygun gaz pedalı özelliklerine sahip yumuşak vites geçişi sağlayan 9G TRONIC otomatik şanzıman kombinasyonu, bir Maybach'tan beklenen son derece dinamik sürüş keyfini sunuyor. Tam değişken 4MATIC+ dört teker çekiş, kaygan yol koşullarında bile yüksek çekiş gücü sunarak sürüş güvenliğini artırıyor. Standart olarak sunulan arka aks yönlendirmesi, manevra kabiliyeti yüksek ve güvenli bir sürüş deneyimi için çeviklik ve dengeyi bir araya getiriyor.

MAYBACH ICONS OF LUXURY'DEN ÖZEL KOLEKSİYON

MAYBACH Icons of Luxury ise yeni Mercedes Maybach SL Monogram Serisi'nin piyasaya sürülmesinden itibaren butiklerde ve çevrimiçi mağazada seçkin bir koleksiyon sunuyor. Bu koleksiyon deri ceket, spor ayakkabı, atkı, bez çanta ve köpek çantasından oluşuyor. Tasarımları, üstü açık iki koltuklu aracın malzeme ve renklerinden ilham alıyor.

Kaynak: ANKA