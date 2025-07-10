Yumurta İhracatında Yeni Dönem! Resmi Gazete'de Yayımladı

Yumurta ihracatı için izin alınmasını gerektirecek olan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni dönemde tavuk yumurtası ihraç etmek isteyen kuruluşların Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması gerekecek.

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Yumurta İhracatında Yeni Dönem! Resmi Gazete'de Yayımladı
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Yumurta ihracatını izne bağlayan karar Resmi Gazete’de resmen yayımlandı.

Karara göre, Türkiye’den dünyaya ihraç edilecek tavuk yumurtaları için kayda bağlı ihracat sistemi yürürlüğe girecek.

Bu uygulamayla birlikte, tavuk yumurtası ihraç etmek isteyen kuruluşların Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması gerekecek.

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğ ise bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Yumurta Ticaret Bakanlığı
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