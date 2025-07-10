Dolar ve Euroda Yükseliş Sürüyor

İstanbul serbest piyasada döviz kuru yükselişle başladı. Dolar 40 lira sınırının üzerinde seyrini sürdürürken, euro da 47 liranın üzerine çıktı.

Dolar ve Euroda Yükseliş Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Temmuz 2025 Perşembe sabahında İstanbul serbest piyasada dolar ve euro kuru güne yükselişle başladı. Piyasalarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların döviz fiyatlarını dikkatle takip etmesine neden oluyor.

DOLAR VE EURO ARTTI

Güne başlarken dolar 40,0540 liradan alınırken, 40,0560 liradan satılıyor. Euro ise 47,1530 liradan alınıp 47,1550 liradan işlem görüyor. Her iki para biriminde de dünün kapanış fiyatlarına göre artış kaydedildi.

Dün doların satış fiyatı 40,0430 lira seviyesindeydi. Euro ise günü 46,9250 liradan kapatmıştı. Bugünkü fiyatlamalarla birlikte dolar 1 kuruş, euro ise yaklaşık 23 kuruş değer kazanmış oldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro
Altın Alacaklar Dikkat! Fiyatlar Bir İniyor, Bir Çıkıyor... Altın Alacaklar Dikkat! Fiyatlar Bir İniyor, Bir Çıkıyor...
En Düşük Emekli Aylığı Arttı: Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti! En Düşük Emekli Aylığı Arttı
6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı 6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı
İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi
Yemeksepeti ve Yemeksepeti Pay'de Üst Düzey Atamalar Yemeksepeti ve Yemeksepeti Pay'de Üst Düzey Atamalar
Rekabet Kurulundan Akaryakıt Devine Büyük Ceza Akaryakıt Devine Büyük Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü: 6 Yaralı, 12 Gözaltı Zincirleme Kazadan Sonra Ortalık Savaş Alanına Döndü
Sıcaktan Bunalan İstanbullulara Meteoroloji'den Müjde: Sıcaklıklar Düşüyor Sıcaktan Bunalan İstanbullulara Müjde
En Düşük Emekli Aylığı Arttı: Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti! En Düşük Emekli Aylığı Arttı