Dolar ve Euroda Yükseliş Sürüyor

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10 Temmuz 2025 Perşembe sabahında İstanbul serbest piyasada dolar ve euro kuru güne yükselişle başladı. Piyasalarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların döviz fiyatlarını dikkatle takip etmesine neden oluyor.

DOLAR VE EURO ARTTI

Güne başlarken dolar 40,0540 liradan alınırken, 40,0560 liradan satılıyor. Euro ise 47,1530 liradan alınıp 47,1550 liradan işlem görüyor. Her iki para biriminde de dünün kapanış fiyatlarına göre artış kaydedildi.

Dün doların satış fiyatı 40,0430 lira seviyesindeydi. Euro ise günü 46,9250 liradan kapatmıştı. Bugünkü fiyatlamalarla birlikte dolar 1 kuruş, euro ise yaklaşık 23 kuruş değer kazanmış oldu.

Kaynak: AA