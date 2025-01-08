Yüksek Mevduat Faizi Almak İçin İpucu! Bankalar 23 Ocak’ı Bekliyor: Nakit Parası Olana Avantajlı Seçenek

Yeni yılın başlaması ile bankalar mevduat faizi oranlarında dikkat çekici farklılıklarla karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yılın sonunda politika faizinin indirilmesine rağmen bankalar bu indirimi hemen faiz oranlarına yansıtmadı. 32 günlük vadeli mevduat faizleri yükselişe geçti. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 47,5 yapması sonrası bile bazı bankalar 50 bin TL’nin üzerindeki mevduatlara yüzde 47’ye varan faiz oranları sundu. Daha düşük tutarlarda ise bu oran bazı bankalarda yüzde 37,5 seviyelerinde bulunuyor.

KISA VADELİ MEVDUATTA AVANTAJ BÜYÜK!

Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, bankaların özellikle kısa vadeli mevduatlara yüksek faiz vermesinin sebebi, Merkez Bankası’nın politika faizini indirmeye devam edeceği beklentisi. Ancak 32 günlük vadede sunulan ortalama yüzde 45’lik faiz oranları, vade uzadıkça geriliyor. Örneğin 92 günlük vadelerde faiz oranları yüzde 34-42 arasında değişirken, 1 yıllık vadelerde faiz oranları yüzde 22-24 bandında bulunuyor.

50 bin lira altındaki mevduatlar ise her vadede sıkıntılı. Çoğu banka 50 bin lira altı mevduata yüzde 40 altında yüzde 37,5 seviyesinde mevduat faizi öneriyor.

GÖZLER 23 OCAK’TA

Bankacılık sektörü kaynakları en kısa vadede yüzde 47 seviyesinde oluşan mevduat faizinin çok şaşırtıcı olmadığı görüşünde. Merkez Bankası politika faizini yüzde 47,5’e çektiği için gecelik bankacılık sektörü yüzde 47,5 seviyesinden borçlanabiliyor. Bu nedenle sektör kaynakları yüzde 47,5’in altında yüzde 47 ile mevduat bağlamanın makul bir oran olduğunu belirtirken Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısından yeni bir faiz indirimi daha bekleniyor. Bu faiz indiriminin de 250 baz puan seviyesinde olması beklentiler dahilinde. Böylece politika faizi yüzde 45 seviyesine çekilmiş olacak, bankacılık sektörü kaynakları politika faizi yüzde 45’e çekildiğinde de yüzde 44,5 ile mevduat bağlanmasının mümkün olduğuna işaret etti.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi