Önce Benzin Sonra Motorin! Akaryakıt Litre Fiyatlarında ÇİFTE REKOR: 47 Lirayı Aştılar

Son dakika haberi... Son 6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 7,56 gelmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı flaş bir düzenleme yaparak oranı yüzde 6’da sınırladı. Karar ile motorin litre fiyatları 0,77 TL, benzin fiyatı 0,82 TL zamlanmıştı. Dün benzin fiyatları 1,24 TL daha artarken bugün de motorin fiyatları 0,98 TL zamlandı.

MAZOT FİYATI DA REKOR KIRDI

Zam sonrası İstanbul’da ortalama mazot litre fiyatı 45 liranın üzerine yükseldi. Mardin, Şırnak, Hakkari gibi bazı illerde ise tıpkı benzin gibi 47 lirayı aştı, fiyatlar rekor seviyeyi gösterdi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 45,31 TL

Motorin: 45,73 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 45,63 TL

İZMİR

Benzin: 46,21 TL

Motorin: 46,81 TL

ANKARA

Benzin: 45,86 TL

Motorin: 46,44 TL

Kaynak: Haber Merkezi