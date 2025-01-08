Önce Benzin Sonra Motorin! Akaryakıt Litre Fiyatlarında ÇİFTE REKOR: 47 Lirayı Aştılar
Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. ÖTV zamlarının ardından benzin ve motorin fiyatları geçtiğimiz hafta otomatik olarak tabelaya yansımıştı. Dün benzin litre fiyatı bir kez daha arttı. 1,24 TL gelen zam sonrası fiyatlar bazı şehirlerde 47 lirayı da aşarak rekor kırdı. Bugün bir kez da akaryakıta zam geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin- mazot fiyatı ile güncel akaryakıt fiyatları haberinin detayları…
Sinem Eryılmaz
Son dakika haberi... Son 6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 7,56 gelmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı flaş bir düzenleme yaparak oranı yüzde 6’da sınırladı. Karar ile motorin litre fiyatları 0,77 TL, benzin fiyatı 0,82 TL zamlanmıştı. Dün benzin fiyatları 1,24 TL daha artarken bugün de motorin fiyatları 0,98 TL zamlandı.
MAZOT FİYATI DA REKOR KIRDI
Zam sonrası İstanbul’da ortalama mazot litre fiyatı 45 liranın üzerine yükseldi. Mardin, Şırnak, Hakkari gibi bazı illerde ise tıpkı benzin gibi 47 lirayı aştı, fiyatlar rekor seviyeyi gösterdi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA)
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin: 45,31 TL
Motorin: 45,73 TL
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 45,63 TL
İZMİR
Benzin: 46,21 TL
Motorin: 46,81 TL
ANKARA
Benzin: 45,86 TL
Motorin: 46,44 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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