Faizsiz Kredide Vade 60 Aya Çıkacak! Rakam 250 Bin TL'ye Yükselebilir: İlk Adım Yarın Atılıyor

Düşen doğurganlık hızı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘alarm verici’ demişti. Ve nüfus artışını desteklemek, aile yapısını güçlendirmek için beklenen ilk adım yarın atılıyor. Nüfus Politikaları Kurulu geniş bir yelpazede hem mali hem de sosyal destekler için düzenlemeleri masaya yatıracak. Bu kapsamda faizsiz evlilik kredisinde vadenin 60 aya miktarın da 250 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor. Kararın Haziran ayında Acil Eylem Planı’nın açıklanması ile devreye alınabileceği belirtiliyor.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Faizsiz Kredide Vade 60 Aya Çıkacak! Rakam 250 Bin TL'ye Yükselebilir: İlk Adım Yarın Atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘2025 Aile Yılı’ ilan edilmesi ile aile yapısını desteklemek ve doğurganlık oranını artırmak amacıyla önemli adımlar atılıyor. Bu doğrultuda oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu (NPK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 9 Ocak’ta ilk toplantısını yapacak. Toplantının ana gündem maddelerini doğurganlığı artırıcı önlemler, genç evlilikleri teşvik edecek düzenlemeler ve çalışan kadınlara yönelik destek paketleri oluşturacak.

MASANIN EN ÖNEMLİ KONUSU DOĞURGANLIK

Toplantıda ele alınacak başlıca konular arasında Türkiye’deki düşük doğurganlık oranının artırılmasına yönelik teşviklerin hayata geçirilmesi yer alıyor. Doğum teşvikleri kapsamında ailelere çocuk başına mali destek sağlanması, ilk çocuktan başlayarak artan oranlarda doğum yardımı verilmesi planlanıyor. Ayrıca gençlerin daha erken yaşta evlenmesini teşvik etmek amacıyla evlilik kredisi destek miktarı da artırılacak. Mevcut 48 ay vadeli 150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi paketinin vadesinin 60 aya çıkarılması ve tutarın da 250 bin TL seviyelerine yükselmesi gündemde.

Faizsiz Kredide Vade 60 Aya Çıkacak! Rakam 250 Bin TL'ye Yükselebilir: İlk Adım Yarın Atılıyor - Resim : 1

ÇALIŞAN KADINLARA ÖZEL DESTEKLER

Kasın istihdamını artırarak ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirmek ve doğum oranını yükseltmek amacıyla çalışan kadınlara yönelik de düzenlemeler planlanıyor. Bu kapsamda,

  • Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması
  • Ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması
  • Babalar için 6 ay ücretli 6 ay ücretsiz izin hakkının getirilmesi
  • Kamu çalışanlarına kreş desteği sağlanması ve kreş imkanı olmayan bölgelerde parasal katkı yapılması öngörülüyor.

Faizsiz Kredide Vade 60 Aya Çıkacak! Rakam 250 Bin TL'ye Yükselebilir: İlk Adım Yarın Atılıyor - Resim : 2

SEZARYEN DOĞUMA DÜZENLEME

Toplantıda ele alınacak konulardan biri de sezaryen doğum oranlarının düşürülmesi. Türkiye’de doğumların yüzde 60’ının sezaryenle gerçekleştiği verisi doğrultusunda düzenlemeler de yapılacak. Bu kapsamda anne sağlığını öncelik alan doğum politikaları üzerinde çalışılacak.

Faizsiz Kredide Vade 60 Aya Çıkacak! Rakam 250 Bin TL'ye Yükselebilir: İlk Adım Yarın Atılıyor - Resim : 3

HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

NPK ilk toplantıda Acil Eylem Planı hazırlıklarına başlayacak ve bu planın Haziran ayında kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi. Toplantıda kurul üyesi bakanların ekonomik ve sosyal alanda yapılacak düzenlemelerle ilgili hazırlık çalışmaları başlatması bekleniyor.

BÜTÇE PLANLAMASI YAPILACAK

Aile Yılı kapsamında devreye alınacak teşvik ve desteklerin mali boyutu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilecek. Haziran’a kadar kaynak yaratmaya yönelik ek hazırlıkların yapılması planlanırken, bütçenin uygulanabilirliği konusunda ayrıntılı çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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