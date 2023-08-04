Yozgat'ta toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam!

Yozgat Belediyesi, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma araçları ile taksi ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilirken toplantıda alınan kararın ardından toplu taşıma ve taksi ücretlerine yapılan yeni zamlı tarife şöyle:

- 6 lira 50 kuruş olan öğrenci kartlı biniş 10 liraya,

- 7 lira 50 kuruş olan halk kartlı biniş 12 liraya,

- Kartsız biniş ise 9 liradan 15 liraya yükseltildi.

ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ

- Taksi ücretlerinde ise 20 lira olan açılış ücreti 30 liraya,

- Kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya yükseltilirken; 1 saat bekleme ücreti 90 liradan 120 liraya çıktı.

- İndi bindi ücreti ise 50 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem