Altın fiyatlarında son durum: Gram altın sert düştü!

Son dakika haberi... ABD’de güçlü ekonomiye dair işaretler ve ülkenin büyüyen bütçe açığına ilişkin endişelerle birlikte artan tahvil getirileri sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Bu gelişmelerle gram altın dolar/TL kurunun baskılanmasıyla düşüşe geçti.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın sert düştü!

ABD'nin tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin devam etmesi pay piyasalarını da baskılarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4,2010 ile son 15 yılın zirvesine yaklaştı.

Söz konusu gelişmelerle piyasanın dikkati Fed’in bir sonraki faiz hamlesi görünümü hakkında ipuçları sunabilecek ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporuna kaymış durumda.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Veriler öncesi gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından bin 678 liradan işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde bin 678 liradan tamamlamıştı. Gram altın geçen hafta bin 724 TL bandını aşarak rekor kırmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 760 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 130 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.933 dolardan işlem görüyor.

DOLAR/TL'DE MERKEZ BANKASI ETKİSİ

Öte yandan ekonomistler dolar/TL'ye Merkez Bankası müdahalesi olduğunu savunurken, kurun baskılandığını belirtiyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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